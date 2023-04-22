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ملك المغرب يعيّن مفتشا عاما جديدا للجيش في ظل توتر إقليمي

i24NEWS - AFP

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تظهر صورة وزعته التي نشرها القصر الملكي المغربي في 13 يوليو 2022 ، ملك المغرب محمد السادس (يمين) يترأس مجلس الوزراء برفقة نجله الأمير مولاي حسن ، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط.
Moroccan Royal Palace / AFPتظهر صورة وزعته التي نشرها القصر الملكي المغربي في 13 يوليو 2022 ، ملك المغرب محمد السادس (يمين) يترأس مجلس الوزراء برفقة نجله الأمير مولاي حسن ، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط.

يأتي هذا التغيير في قيادة الجيش الملكي في مناخ من التنافس المتصاعد وسباق تسلح مع الجزائر المجاورة.

عيّن العاهل المغربي محمد السادس السبت الفريق محمد بريظ مفتشا عاما جديدا للقوات المسلحة الملكية، ثاني أعلى منصب في الجيش، بحسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية، ويأتي ذلك في سياق توترات إقليمية. 

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وجاء في بيان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك "قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق". 

ولم يتم الكشف عن سبب استبدال الفريق أول الفاروق، لكن الأخير ظهر على كرسي متحرك أثناء مراسم التسليم، ما يشير إلى أن القرار جاء لأسباب صحيّة.

يبلغ بلخير الفاروق 75 عامًا وشغل منذ منتصف أيلول/سبتمبر 2021 منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية التي تشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ينصّ الدستور المغربي على أن الملك هو القائد الأعلى للجيوش ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

يأتي هذا التغيير في قيادة الجيش الملكي في مناخ من التنافس المتصاعد وسباق تسلح مع الجزائر المجاورة.

يكمن في قلب هذه التوترات النزاع في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يتصارع حول مصيرها منذ عام 1975 المغرب مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

يسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، فيما تدعو بوليساريو إلى إجراء استفتاء تقرير مصير.

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