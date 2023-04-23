إجلاء طاقم السفارة الأميركية في الخرطوم مع دخول المعارك في السودان أسبوعها الثاني

وأعلنت دول أجنبية أخرى أنها تستعد لإجلاء محتمل لآلاف من رعاياها، على الرغم من استمرار إغلاق المطار الرئيسي في السودان

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن القوات الأميركية قامت بإجلاء موظفي سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم، حيث دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

وخلف القتال في السودان أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى، بينما يحاول السودانيون التأقلم مع انقطاع الكهرباء ونقص المواد الغذائية وسط تقارير عن انقطاع للانترنت.

وقال بايدن في بيان صدر ليل السبت بتوقيت واشنطن "اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأميركية عملية لإخراج موظفين حكوميين أميركيين من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية".

وأعرب بايدن عن شكره لـ"المهارة الفائقة لجنودنا الذين قاموا بنقلهم إلى بر الأمان"، مضيفا أن جيبوتي واثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.

وفي بيان منفصل قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن وزارته "علقت العمليات موقتا" في السفارة بسبب "المخاطر الأمنية الرهيبة والمتنامية الناجمة عن النزاع".

وكانت قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو في السودان قد غردت قبل ساعات أنها "قامت فجر اليوم الأحد، بالتنسيق مع بعثة القوات الاميركية المكونة من 6 طائرات، بغرض إجلاء الدبلوماسيين وأسرهم".

كما دان بايدن في البيان أعمال العنف الدامية داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأعلنت دول أجنبية أخرى أنها تستعد لإجلاء محتمل لآلاف من رعاياها، على الرغم من استمرار إغلاق المطار الرئيسي في السودان.

وكان أكثر من 150 شخصا من السعوديين ورعايا دول أخرى قد وصلوا بحرا الى جدة السبت، في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع المعارك.

وأشارت الخارجية السعودية الى أن الأجانب هم من 12 دولة هي الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس وباكستان والهند وبلغاريا وبنغلادش والفيليبين وكندا وبوركينا فاسو، وبينهم "دبلوماسيون ومسؤولون".

في الخرطوم، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، قلب الصراع حياة المدنيين الذين يتملكهم الرعب داخل منازلهم من دون كهرباء في أجواء من الحرّ الشديد.

ويجازف عدد منهم بالخروج للحصول على مواد غذائية على نحو عاجل أو للفرار من المدينة.

خلال المعارك العنيفة في الخرطوم في الأيام الماضية، شنّت طائرات مقاتلة ضربات على مواقع عدة، بينما جابت دبابات الشوارع وأطلق الرصاص والمدفعية في مناطق مكتظة. لكن العنف امتد إلى أنحاء أخرى من البلاد ايضا.

ووقعت معارك في إقليم دارفور في غرب السودان حيث قالت منظمة أطباء بلا حدود في مدينة الفاشر إن الوضع "كارثي"، و"لا يتوفر عدد كافٍ من الأسرّة لاستيعاب عدد الجرحى الهائل"، وبينهم عدد كبير من الأطفال.

Ashraf SHAZLY, Akuot Chol / AFP هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 أبريل 2023 تُظهر قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (يسار) في جوبا في 14 أكتوبر 2019 ومحمد حمدان دقلو (يمين) ، قائد القوات شبه العسكرية. قوات الدعم السريع ، مخاطبة وسائل الإعلام عند عودته من روسيا في مطار الخرطوم في 2 مارس 2022

وأكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان موافقته على "طلب عدد من الدول تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد"، و"تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك".

وشدّد البرهان لقناة "العربية" على أن "كل المطارات تحت سيطرة الجيش"، باستثناء مطار الخرطوم وآخر في نيالا بولاية جنوب دارفور.

وتقوم أطراف عدة بينها الاتحاد الأوروبي، بإعداد خطط لإجلاء رعاياها الأجانب، بينما نشرت كوريا الجنوبية واليابان قوات في دول مجاورة استعدادا لعمليات كهذه.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن وزيري الدفاع والخارجية عقدا اجتماعا طارئا السبت لمناقشة إمكانية القيام بعملية إجلاء بعدما اضطرت ثلاث طائرات عسكرية للعودة وعدم إكمال مهتمها الأربعاء.

اندلعت أعمال العنف في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وقوات الدعم السريع كانت ضمن مجموعات متهمة بارتكاب تجاوزات عرفت باسم "الجنجويد" شكلها الرئيس السابق عمر البشير.

AFP تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 420 شخصًا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 3,700 بجروح جراء القتال في جميع أنحاء السودان، لكن يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك.

وقالت لجنة أطباء السودان إن أكثر من ثلثي المستشفيات في الخرطوم والولايات المجاورة "توقفت عن العمل". وتعرضت أخرى للنهب وقُصفت أربعة مستشفيات على الأقل في ولاية شمال كردفان.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن العنف قد يوقع ملايين آخرين في براثن الجوع في بلد يحتاج فيه 15 مليون شخص - أي ثلث السكان - إلى المساعدات.

ودعت مجموعة الأزمات الدولية الى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانزلاق إلى "حرب أهلية شاملة".

اندلع القتال على خلفية تباين بين القائدين العسكريين على طريقة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وهو شرط أساسي لاتفاق يهدف لاستعادة الانتقال الديموقراطي في السودان بعد اطاحة البشير في نيسان/أبريل 2019 عقب تظاهرات حاشدة.

وكان الحليفان السابقان استوليا على السلطة كاملة في انقلاب في العام 2021 أطاحا خلاله بالمدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة معهم. لكن الخلافات والصراع على السلطة ما لبثت أن بدأت بينهما وإن بقيت كامنة في فترة أولى.