العثور على 21 جثة في غابة بكينيا: أعضاء طائفة "جوعوا حتى الموت"

وقال مصدر في الشرطة مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن منذ الجمعة عثر "على ما مجموعه 21 جثة" في غابة شاكاولا (شرق). متوقعا نبش المزيد من الجثث

نبشت في شرق كينيا منذ يوم الجمعة الماضي 21 جثة في إطار تحقيق في وفاة أتباع جماعة دينية دعا زعيمها الذي قُبض عليه الأسبوع الماضي، إلى الصوم من أجل "لقاء يسوع"، حسبما أفاد مصدران في الشرطة السبت.

وقال مصدر في الشرطة مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن منذ الجمعة عثر "على ما مجموعه 21 جثة" في غابة شاكاولا (شرق). متوقعا نبش المزيد من الجثث، فيما أكّد مصدر آخر في الشرطة الحصيلة، مشترطاً عدم الكشف عن هويته أيضاً.

وأشار أحد المصدرين إلى وجود ثلاثة أطفال على الأقل بين الضحايا.

وعثرت السلطات الأسبوع الماضي على رفات أربعة من أتباع كنيسة "غود نيوز إنترناشونال" التي يقودها ماكينزي نثينجي.

وفتّش المحقّقون المنطقة بسبب تقارير عن احتمال وجود مقبرة جماعية.

ونقل 11 من الأتباع الآخرين وهم سبعة رجال وأربع نساء تراوح أعمارهم بين 17 و49 عاماً، إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد إنقاذهم من غابة شاكاولا.

وسلّم زعيم الطائفة ماكينزي نثينجي نفسه للشرطة في 15 نيسان/أبريل، قبل أن يودع السجن. وقال مصدر في الشرطة إنّ نثينجي بدأ إضراباً عن الطعام و"يصلّي ويصوم" خلال وجوده قيد الاحتجاز.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّه تمّ إلقاء القبض على ستة من أتباع ماكينزي نثينجي أيضاً.

ومن المقرّر أن تُحال القضية على المحكمة في الثاني من أيار/مايو.

ووفق لتقرير، فإنّ الشرطة أفادت بأنّها تلقّت معلومات عن أشخاص "ماتوا جوعاً بحجّة لقاء يسوع، بعدما خضعوا لغسيل دماغ على يد مشتبه فيه، ماكينزي نثينجي، قس كنيسة غود نيوز إنترناشونال".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّه تمّ إلقاء القبض على ماكينزي نثينجي ووُجّهت إليه اتهامات الشهر الماضي، بعدما توفي طفلان جوعاً تحت رعاية والديهما. ثمّ أُطلق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف شلن كيني (حوالى 670 يورو).