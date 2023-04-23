استمرار عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وسط مساع دبلوماسية لحقن الدماء

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، أن الجيش الأمريكي نجح في إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من السودان.

ناقش مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، آخر تطورات الأوضاع في السودان مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان واتفقا على "مواصلة الدفع جماعياً من أجل وقف فوري لإطلاق النار"، بحسب تغريدة لبوريل عبر حسابه في "تويتر"، مؤكداً أنّ "حماية المدنيين أولوية".

Abubakarr JALLOH / AFP قافلة تغادر الخرطوم تتقدم على طريق باتجاه بورتسودان ، في 23 أبريل 2023 ، حيث يفر الناس من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب.

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، أن الجيش الأمريكي نجح في إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من السودان.

وقال أوستن في بيانه "أنا فخور بأفراد الخدمة المتميزين الذين نفذوا ودعموا هذه العملية بدقة واحترافية فائقة. كما نشكر حلفاءنا وشركاءنا، بما في ذلك جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في نجاح هذه العملية".

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بدء إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، فيما كشفت عن إصابة أحد موظفي السفارة المصرية في السودان أثناء عمليات الإجلاء.

وأجلت العراق 14 عراقيا من الخرطوم إلى بورتسودان، اليوم الأحد، على إثر أنباء بمقتل عراقي بسبب المعارك.

وقالت إيطاليا الأحد إنها ستحاول إجلاء رعايها من السودان، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.