السودان: منظمة الصحة تحذر من "خطر بيولوجي مرتفع" بعد سيطرة مقاتلين من الدعم السريع على مختبر

منظمة الصحة العالمية تطالب بتدخل دولي فوري لمنع تحول المختبر الى قنبلة جرثومية في حال اندلع قتال في موقعه

حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من "خطر بيولوجي مرتفع" بعد أن استولت قوات مرتبطة مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" على المختبر الوطني للصحة العامة في العاصمة السودانية الخرطوم خلال النزاع الذي يدور في البلاد. وقال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية بأن المختبر يحتوي على عينات لأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة والكوليرا. وقال ممثل المنظمة الدولية في السودان نعمة سعيد عابد "هذه تطور خطير جدا".

بالاضافة لذلك، فإنه منذ الاستيلاء على المختبر تم فصله بشكل متقطع عن الكهرباء، وهذا يزيد المخاوف من الأضرار التي تسببها المواد الموجودة فيه. وأضافت منظمة الصحة العالمية "عمال المختبر المؤهلين لم يعد بإمكانهم الوصول الى المختبر، ومن غير الممكن الاهتمام بصورة مناسبة بالمواد البيولوجية المخزنة فيه".

وشدد مسؤول من منظمة العالمية خلال حديثه مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية بأن الضرر المحتمل الذي يمكن أن يحدث في حال اندلع قتال في موقع المختبر نفسه :"يكمن الخطر الكبير في امكانية اندلاع القتال بموقع المختبر نفسه، حيث من الممكن أن يتحول المختبر الى قنبلة جرثومية. مطلوب تدخل فوري للمجتمع الدولي".

ومنذ 11 يوما تشهد السودان معارك شديدة أدت الى مقتل 427 شخصا على الأقل وإصابة أربعة آلاف، ما وضع نظام الرعاية الصحية في السودان تحت ضغط كبير للتعامل مع حصيلة متزايدة من الضحايا.