حمدوك: إذا اندلعت حرب أهلية في السودان ستبدو الحرب في سوريا وليبيا واليمن أمامها مجرد مبارزات صغيرة!

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبت من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبت من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له، على ما أفادت فرانس برس.

وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي، "إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية (...) فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة".

Daniel SLIM / AFP متظاهرون سودانيون أمام البيت الأبيض يطالبون الولايات المتحدة بالتدخل لوقف القتال في السودان، في واشنطن العاصمة ، في 29 أبريل 2023.

وأضاف "أعتقد أن ذلك سيشكل كابوسا للعالم"، محذرا من تداعيات كبيرة.

واعتبر حمدوك أن النزاع الحالي "حرب لا معنى لها" بين جيشين، مؤكدا "لا أحد سيخرج منها منتصرا، لهذا السبب يجب أن تتوقف".

يشار إلى أن حمدوك تولّى رئاسة أول حكومة للسودان خلال مرحلة الانتقال المضطربة إلى الحكم المدني قبل الإطاحة به من قبل مجلس الحكم العسكري واحتجازه لفترة تم بعدها إعادته إلى منصبه، إلا أنه استقال في كانون الثاني/يناير.