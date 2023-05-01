قبيلة المغاربة هاجرت أواسط القرن الـ 17 إلى السودان واستقرت في أكثر من 36 قبيلة شمال الخرطوم

يتجاوز عدد المنتسبين إليها اليوم نصف مليون نسمة، في أكثر من 36 قرية في منطقة "المناقل" الواقعة بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة

في أواسط القرن الـ17 هاجرت قبيلة المغاربة إلى السودان واستقرت في منطقة حلفاية، شمال العاصمة الخرطوم، يتجاوز عدد المنتسبين إليها اليوم نصف مليون نسمة، في أكثر من 36 قرية في منطقة "المناقل" الواقعة بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة.

ورغم استقرارها شمال البلاد، إلا أن حضورها الرمزي والاجتماعي يمتد إلى باقي مناطق البلاد، إذ أضحى لهذه القبيلة مكانا اعتباريا وسط المجتمع السوداني وأصبح بعض المنتسبين إليها يشغلون مناصب قيادية في البلاد.

واختلفت الروايات حول أسباب استقرار قبيلة المغاربة بالسودان، بين ما قال إن "المنتسبين إليها اعتادوا الإقامة بالسودان لأيام في طريق ذهابهم وعودتهم من الحج، وبين من رجح أن الوافدين الأوائل من مغاربة السودان قدموا إلى هذا البلد من فاس بغية نشر الإسلام الصوفي"

وفي السياق ذكر منتدى "المغربي" المتخصص في التعريف بقبلية المغاربة أن ارتباط المنتسبين إليها بالمغرب ما يزال قويا إلى اليوم، "قبيلة المغاربة يعتزون بأصولهم المغربية ويفتخرون بها وحنينهم لبلدهم الأصلي يبقى في ذاكرتهم، بل ما زالوا على ارتباط وثيق بأسلافهم في مدينة فأس المغربية ولعل المثل عند أهل السودان +فاس اللي ما ورآها ناس+ اعتقادا منهم بأن فاس لا توجد ورآها يابسة".

ومن جهته قال مشرف الطريقة الإدريسية بأم درمان بالسودان محمد المجدد الحسن الإدريسي إن "للمغاربة دور مهم في نشر الدعوة الإسلامية بالسودان"، مبرزا في تصريح سابق للقناة المغربية الأولى، "المغرب صدر لنا المذهب المالكي، وغالبة الطرق، سواء كانت تيجانية أو إدريسية أو غيرها كلها جاءت من المغرب، لذلك المغرب لعب دورا مهما في نشر الإسلام بالسودان".

أما سمات المغاربة الأوائل بالسودان، فيقول الأستاذ المتخصص في تاريخ مغاربة السودان، مالك حسين، "كانوا أهل علم وثقافة وحضارة، فيها مزوج تاريخي بين العربية والإفريقية والأوروبية، من هنا كانت أهمية المدرسة المغربية بالسودان".

وفي هذا الصدد قال صحافي السوداني المقيم في المغرب منذ سبعينيات القرن المنصرم، طلحة جبريل، في حديث مع "أصوات مغاربية": إن أفرد قبيلة المغاربة يتميزون بسحناتهم وبأسمائهم المغربية، كأسرة السلاوي والمراكشي والتيجاني وهي أسماء تشير إلى أصلها المغربي، ومشهود لهم بالكرم والجود وبالانفتاح على باقي مكونات المجتمع السوداني".

وتابع "أصبح هذا الاستقرار ينمو مع السنوات وأصبحت هذه القبيلة تنتشر شيئا فشيئا فكان استقرارهم في البداية في منطقة الهلالية وأعتقد أن الوافدين الأوائل منهم أطلقوا هذا الاسم على المنطقة نسبة إلى بنو هلال، كما ينتشرون في منطقة الحلفاية شمال العاصمة".

أما أسباب استقرارهم بالسودان، فيضيف طلحة جبريل أن "معظمهم استقر بالسودان على مراحل بدأت من أواسط القرن الـ17 واستمرت إلى القرن الـ18، وجلهم من المغاربة العائدين من موسم الحج."