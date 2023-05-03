خاص:لاجئون سودانيون في إسرائيل يعربون عن قلقهم من الأوضاع في بلادهم

لاجؤون سودانيون في إسرائيل يعبرون عن رفضهم للحرب الدائرة في بلادهم معبرين عن مخاوفهم من استمرارها

أزيزُ طائراتٍ وأصواتُ مدافِعَ وراجماتٍ، مشاهِدُ حرْبٍ تدورُ رحاها بين الجيشِ السودانيِّ بقيادَةِ عبد الفتاح البرهان وقُواتِ الدعْمِ السريعِ بقيادَةِ محمد حمدان دقلوا، جَعَلَ اللاجئينَ في اسرائيلَ يُعبِّرونَ عنْ رفضِهِمْ لهذه الحَرْبِ.

اللاجئ مبارك اسحاق صرح لـi24NEWS :"كما ترون سوء الحرب في السودان، القاتل والمقتول كلاهما سودانيين لذلك نطالب بضرورة التدخل لوقف هذا الاقتتال".

حربٌ تُذكرُ يعقوب عبد الله بذكرياتٍ مريرَةٍ لا يريدُ تَذَكُّرَها :"لقد تذوقنا مرارةُ الحرب منذ عام 2003، لكن بالنسبة لسكان العاصمة الخرطوم ما يحدث الان هو جديد عليكم، هذه المشاهد تذكرني باليوم في تاريخ 17 من شهر أيار في عام 2003 عندما هوجمت قريتنا وقتل أكثر من 100 من أبناء القرية".

ما يحدُثُ في الخرطومِ صورَةٌ طَبْقَ الأصلِ لِمَا حدث في إقليمِ دارفور بالنسبَةِ للاجئ يوسف محمد ادم والذي صرح لنا:"هذه هي صورة طبق الأصل لما حدث في دارفور، ما يحدث في الخرطوم من قتل وقصف بالطائرات هي نفسها التي حدث في إقليم دارفور وبسبب ذلك نحن نعيش اليوم لاجئين في إسرائيل".

ويَرى عز الدين حسين بأنَّ لا رابِحَ في هذه المُواجهات، وقال معلقا على التطورات :"لا رابح في هذا الحرب الجميع خاسرون، والخاسر الأكبر هو الوطن، نحن نرى حربا تدار بالطائرات والقذائف في منطقة لا تتجاوز مساحتها الـ 16 كيلو متر مربع داخل العاصمة الخرطوم".

ويروي لنا ياسر عن أحْداثِ قتْلٍ ونهْبٍ وقعَتْ لقريَتِهِ من قِبَلِ مَجموعَةٍ مُسَلَّحَةٍ باتت الأحداث تذكره بها :"قتل شخص ونهبت ممتلكات سوق قريتنا في ولاية غربة دارفور وتحديدا في حي النسيم الهجوم كان من قبل مجموعة تتبع لقوات الدعم السريع".