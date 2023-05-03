السودان: استمرار الهجيج وسط معارك مستمرة وغوتيريش يأسف لـ"إخفاق" الأمم المتحدة بوقف الحرب

تزامنت تصريحات غوتيريش مع زيارة مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية للسودان غداة إعلان جنوب السودان أن طرفي النزاع وافقا "من حيث المبدأ" على هدنة لسبعة أيام

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن أسفه لـ"إخفاق" المنظمة في وقف الحرب في السودان حيث قال "فوجئت" بانفجار أعمال العنف في السودان لأنه كان من المأمول أن تثمر المفاوضات بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو. وتابع "لم نكن نتوقع حدوث ذلك، يمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك. إن بلدا مثل السودان الذي عانى كثيرا... لا يمكنه أن يتحمّل نزاعا على السلطة بين شخصين".

وتزامنت تصريحات غوتيريش مع زيارة يجريها مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى السودان غداة إعلان جنوب السودان أن طرفي النزاع وافقا "من حيث المبدأ"، خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير، على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ الخميس.

AP Photo/Marwan Ali تصاعد الدخان في الخرطوم

وطالب غريفيث بضمانات أمنية "على أعلى مستوى" لتأمين إيصال المساعدات إلى السودان، بعد نهب ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية على وقع استمرار المعارك.

وأسفرت المعارك حتى اللحظة وفق إحصاءات رسمية عن سقوط 550 قتيلا على الأقل و4926 جريحا، فضلا عن مشاهد الهجيج حيث اضطر أكثر من 100 ألف على اللجوء إلى الدول المجاورة، في تطوّر ينذر بوقوع "كارثة" إنسانية قد تطال تداعياتها المنطقة بأسرها.