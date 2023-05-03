العاهل المغربي يعلن رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها

إقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية،

ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، أليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس أعلن إقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، وأصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية".

ويأتي هذا القرار الملكي حسب البلاغ ذاته، "تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

ويأتي اعتماد الأول من العام الأمازيغي عيدا وطنيا مغربيا تكريس لاحتفال المغاربة بتاريخهم الطويل الممتد لأكثر من 33 قرنا وجزء لا يتجزأ من تراث المغاربة الأمازيغي، بعبارة “أسقاس أمقاس” والتي تعني سنة أمازيغية سعيدة، انطلقت التهاني والتبريكات في المغرب بمناسبة حلول العام الأمازيغي 2973 من التقويم الجريجوري، وهذا اليوم يسمى بـ"إيض ناير" أي ليلة رأس العام الجديد، والذي يصادف 13 يناير /كانون الثاني من كل عام،ففي مدينة الخميسات، وسط المغرب، أطلقت الحكومة المغربية ما أسمته تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. في ما تستعد فعاليات من المجتمع المدني غير الحكومي المغربي، لتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية وسياسية وغنائية، ترافعا عن المكون اللغوي والثقافي الأمازيغي.

جدير بالذكر أن الأمازيغ عبر العالم يحتفلون في يوم 13 من كانون الثاني/يناير، من كل سنة برأس السنة الأمازيغية، التي بلغت 2972 سنة هذا العام، وتشتهر دول شمال إفريقيا، بهذا الاحتفال، خصوصا في المغرب والجزائر و ليبيا وتونس، من خلال إحياء العادات والتقاليد الأمازيغية، والمرتبطة أساسا بالحرص على تأكيد ارتباط الأمازيغ بالأرض.