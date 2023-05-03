سامانتا باور "لقد اتّخذنا القرار الصعب بتعليق كل المساعدات الغذائية المدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المخصّصة) لمنطقة تيغراي حتى إشعار آخر"

قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" (USAID) سامانتا باور، اليوم الأربعاء، إنها علّقت مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي الذي دمّرته الحرب في شمال إثيوبيا بعد رصد شحنات منها في أسواق محلية.

وأفادت سامانتا باور "لقد اتّخذنا القرار الصعب بتعليق كل المساعدات الغذائية المدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المخصّصة) لمنطقة تيغراي حتى إشعار آخر".

وكان خبراء الأمم المتحدة قد اعربوا عن قلقهم حيال استنتاجاتهم التي قالوا إنها "تعكس استقطابا عميقا وكراهية على أسس عرقية في أثيوبيا

أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى مخاوف تعززها أدلة حول تورط الحكومة الإثيوبية بجرائم ضد الإنسانية في تيغراي وحذّر مراقبون عاملون في المنظمة من أن تجدد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع "مزيد من الجرائم الوحشية".