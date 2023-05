مصر: مصرع 14 شخصا في اصطدام بين حافلة وشاحنة وإصابة العشرات

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة يوم الأربعاء، وقع على بعد 250 ميلا إلى الغرب من القاهرة على امتداد صحراوي من طريق أسيوط –الخارجة السريع وفقًا لرويترز.

وبحسب تقارير إعلامية، وصلت 17 سيارة إسعاف ومركبات أخرى لتقديم استجابة طارئة في مكان الحادث.

كانت الحافلة في طريقها من الداخلة، وهي واحة في غرب مصر، إلى القاهرة. وأمر حاكم المنطقة بإغلاق الطريق في الصباح، بينما حث سائقي السيارات على توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب.