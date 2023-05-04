يشكل انهاء مهام ابي بشرايا البشير وتعويضه بعمر منصور مسكنا مؤقتا لغضب قبيلة أولاد تيدرانين التي ينتمي إليها خليفة أبي بشرايا،

أنهى رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بشكل رسمي مهام أبي بشرايا البشير، مكلفا بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأوروبا، وعين بديله عمر منصور الذي كان يتولى منصب "وزير الداخلية".

وقد يشكل انهاء مهام ابي بشرايا البشير وتعويضه بعمر منصور مسكنا مؤقتا لغضب قبيلة أولاد تيدرانين التي ينتمي إليها خليفة أبي بشرايا، الخاسر الأكبر في تشكيل "حكومة" البوليساريو الجديدة في فبراير/شباط المنصرم ، وتم نقله من بروكسل إلى تمثيلية الجبهة في جنيف.

وبهذا يكون بشرايا الموريتاني الجنسية (53 عاما)، قد دفع ثمن اللعبة الصعبة المتمثلة في الحفاظ على التوازن بين المكونات القبلية الرئيسية في مخيمات تندوف. ويبدو أن تعيينه في جنيف لم يرض بشرايا إذ يواصل تقديم نفسه، على موقع تويتر، على أنه "ناشط من أجل استقلال الصحراء الغربية" دون الإشارة إلى صفته الجديدة.

وكان أبي بشريا البشير، قد سبق وأعلن في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، استقالته من منصب ممثل البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي. وفي مارس/اذار المنصرم انتقد "عجز" جيل إبراهيم غالي عن "تولي زمام الأمور" بطريق تخرج البوليساريو من الأزمة في تندوف.