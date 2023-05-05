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اليونيسف تحذر: 7 أطفال يسقطون بين قتيل وجريح كل ساعة في المعارك الدائرة في السودان

i24NEWS - AFP

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يتجمع الناس في بلدة وادي حلفا السودانية المتاخمة لمصر في 4 مايو 2023. في غضون ثلاثة أسابيع من المعارك في البلاد
AFPيتجمع الناس في بلدة وادي حلفا السودانية المتاخمة لمصر في 4 مايو 2023. في غضون ثلاثة أسابيع من المعارك في البلاد

تفيد التقارير بأن 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوماً فقط من القتال الذي بدأ في 15 أبريل/نسيان المنصرم.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير لها، اليوم الجمعة،  من أن "سبعة أطفال يسقطون بين قتلتى وجرحى في كل ساعة في المعارك الدائرة في السودان" وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر للصحافيين في جنيف "كما كنا نخشى ونخاف، فقد أصبح الوضع في السودان قاتلاً بشكل مخيف لعدد كبير من الأطفال".

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وأشار جيمس إلدر إلى أن المنظمة تلقّت تقارير من شريك موثوق به - لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقل بعد - تفيد بأن 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوماً فقط من القتال الذي بدأ في 15 أبريل/نسيان المنصرم.

وأوضح أن هذا يعني أن هذه الأرقام لا تغطّي سوى الأطفال الذين وصلوا إلى مرافق الرعاية الصحية في تلك المناطق، محذراً من أن "الواقع قد يكون أسوأ بكثير".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تستعد لتدفق 860 ألف شخص من السودان إلى الدول المجاورة، بينما فر حتى الآن أكثر من 113 ألف شخص من البلد. كما نزح مئات آلاف السودانيين داخل البلاد.

وقُتل مئات الأشخاص، كما فرّ مئات الآلاف من منازلهم في السودان منذ بدأت المعارك قبل ثلاثة أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جدير بالذكر أن القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان جهود العمل الإنساني لا سيما الوصول إلى المناطق المتضررة لمساعدة المحتاجين في بلد كان ثلث سكانه يعانون من الجوع أساسا قبل الحرب.

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