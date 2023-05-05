الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى ستطلب جلسة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في السودان

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى ستطلب جلسة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في السودان.

وفي السياق تجددت، عصر اليوم الجمعة، الاشتباكات في محيط منطقة المطار بالخرطوم، وأظهرت الصور أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم جراء الاشتباكات. وقد رصدت شاشة "العربية" تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء الاشتباكات في محيط منطقة المطار، مصحوبة بدوي انفجارات وسط العاصمة.

ودخلت الأزمة السودانية، الجمعة، يوماً جديداً من الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل إعراب كلا الطرفين عن موافقتهما على هدنة إنسانية، فيما أكدت القوى السياسية في السودان أنه ليس هناك أي طرف قادر على الحسم العسكري، وأن حل الأزمة لابد أن يكون سياسياً.