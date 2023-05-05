المغرب: وزير الاقتصاد الإسرائيلي يزور الكنيس اليهودي بيت إيل بالدار البيضاء

بحضور سيرج بيرديغو، الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب. وتعرف الوزير على الطائفة اليهودية بالمغرب التي لازالت تحتفظ بخصائصها وتقاليدها

في ختام زيارته الرسمية للمغرب حل وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات، اليوم الجمعة، بالكنيس اليهودي بيت إيل بالدار البيضاء بحضور الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب سيرج بيرديغو، وتعرف الوزير على الطائفة اليهودية بالمغرب التي لازالت تحتفظ بخصائصها وتقاليدها.

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وكان نير بركات، قد افتتح، اليوم الخميس، الجناح الإسرائيلي في الملتقى الدولي للفلاحة، وقام بجولة داخل فضاء المعرض مرفوقا برئيس مكتب الإصتال الإسرائيلي لدى الرباط شاي كوهن ووفد دبلوماسي رفيع لدعم الشركات الاسرائيلية المشاركة في فعاليات هذا الحدث الدولي.

وقال نير بركان إن بلاده تدرس مع الحكومة المغربية تطوير مشاريع إنتاج الغذاء في الصحراء باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وهو المجال الذي تعتبر إسرائيل رائدة فيه. وخلال زيارته الرسمية الأولى للمغرب، تحدث نير بركات في مؤتمر صحفي، في إطار المعرض الدولي للفلاحة، الذي تحتضنه مدينة مكناس.

وقال الوزير الإسرائيلي "نعلم جميعًا أن الأمن الغذائي والفلاحة يمثلان تحديًا كبيرًا في المغرب وإسرائيل أيضًا. هنا نرى مناطق صحراوية في دولة يمكننا فيها تطوير المشاريع الزراعية بطريقة ذكية. "نريد أن نبدأ من هنا". واستشهد المسؤول الإسرائيلي على سبيل المثال بتجربة بلاده في صحراء النقب في جنوب إسرائيل، والتي نجحت في زراعة هذه المناطق القاحلة والتي ينشط فيها، بحسب الوزير، عدد كبير من المستثمرين.

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