المغرب: وزير الاقتصاد الإسرائيلي يزور الكنيس اليهودي بيت إيل بالدار البيضاء

في ختام زيارته الرسمية للمغرب حل وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات، اليوم الجمعة، بالكنيس اليهودي بيت إيل بالدار البيضاء بحضور الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب سيرج بيرديغو، وتعرف الوزير على الطائفة اليهودية بالمغرب التي لازالت تحتفظ بخصائصها وتقاليدها.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .