المعارك محتدمة في السودان رغم الإعلان عن محادثات في السعودية

وشنت طائرات الفريق أول عبد الفتاح البرهان السبت ضربات جوية في حي الرياض بالخرطوم، بينما تستضيف جدة في اليوم نفسه المحادثات بين الطرفين المتحاربين

ما زالت المعارك محتدمة في الخرطوم على الرغم من موافقة كل من الطرفين المتصارعين على السلطة في السودان على إرسال وفد الى السعودية السبت لإجراء محادثات حول هدنة جديدة.

وكما يجري منذ 15 نيسان/ابريل، تحدث شهود عيان من سكان العاصمة السودانية لوكالة فرانس برس، عن دوي قصف.

ويعاني السكان من انقطاع المياه والكهرباء ومن نقص مخزون الطعام والمال لديهم.

وشنت طائرات الفريق أول عبد الفتاح البرهان السبت ضربات جوية في حي الرياض بالخرطوم، بينما تستضيف جدة في اليوم نفسه المحادثات بين الطرفين المتحاربين.

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك ليل الجمعة السبت "بدء محادثات أولية" في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وحضّ البلدان طرفَي النزاع السوداني على "الانخراط الجاد" في هذه المحادثات حتى التوصل إلى "وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع".

وأكد الجيش السوداني في بيان أن هذه المحادثات ستتناول "تفاصيل الهدنة" التي جددت أكثر من مرة ولكن لم يتم الالتزام بها على الاطلاق.

ووجه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو من جهته "الشكر للسعودية لاستضافتها هذه المحادثات" بينما أمل الوزير المدني السابق خالد عمر يوسف، الذي أقيل أثناء الانقلاب، في "حل سياسي شامل".

وتملك السعودية التي تمول الطرفين السودانيين، والولايات المتحدة التي مكنت السودان من العودة الى المجتمع الدولي بالغائها العقوبات التي كانت مفروضة عليه لعقود، وسائل ضغط كبيرة في هذه المحادثات.

ومن المقرر أن يبحث الأحد وزراء الخارجية العرب "الملف السوداني" الذي يبدو أنهم منقسمون بشأنه، بينما فقد الاتحاد الافريقي أي أوراق منذ أن علق عضوية السودان عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو على المدنيين عندما كانا حليفين في 2021.