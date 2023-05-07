استمرار القتال في الخرطوم وصمت بشأن مفاوضات حول هدنة جديدة

يتواصل القتال في العاصمة السودانية الأحد حيث شهدت منطقة الصحافة جنوب الخرطوم اشتباكات بين الجانبين، بينما يخيم صمت مطبق حول ما ستفضي إليه المفاوضات

يتواصل القتال في العاصمة السودانية الأحد حيث شهدت منطقة الصحافة جنوب الخرطوم اشتباكات بين الجانبين، بينما يخيم صمت مطبق حول ما ستفضي إليه مفاوضات تقودها السعودية والولايات المتحدة وسط فشل كافة محاولات التوصل إلى هدنة حقيقية على أرض الواقع.

ورحبت آلية ثلاثية دولية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "الهيئة الحكومية للتنمية" (ايغاد)، في بيان بالمبادرة السعودية الأمريكية. وعبرت عن أملها في أن "تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي الطرفين في جدة عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين يجب أن تظل حمايتهم مسألة ذات أهمية قصوى".

ومن المقرر أن يبحث وزراء الخارجية العرب في جدة اليوم الملف السوداني على أمل تحقيق تقدم.

وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يوما عن سقوط 700 قتيل وخمسة آلاف جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، فضلا عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفا الى الدول المجاورة.

فيما يرزح المواطنون الذين فضلوا البقاء في منازلهم تحت وطأة انقطاع المياه والكهرباء ونقص مخزون الطعام والمال.

ويعلق المعنيون أمالا كبيرة على المحادثات في جدة بعد فشل كل محاولات التهدئة بين طرفي النزاع في الأسابيع الأخيرة. ورحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر السبت "بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم".

وأضاف "نأمل أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان".

وقال الباحث في جامعة غوتنبرغ في السويد آلي فيرجي لفرانس برس إنه "ليكون وقف إطلاق النار هذا مختلفًا عن الهدنات السابقة سيكون من الضروري تحديد التفاصيل العملية ووضع آليات المراقبة والعقوبات". وشدد على الحاجة الى "اطار جغرافي وعملي لوقف اطلاق النار" يشمل خصوصا "وقف الضربات الجوية او انسحاب المقاتلين من البنى التحتية المدنية مثل المستشفيات".

وكانت واشنطن والرياض أعلنتا ليل الجمعة السبت "بدء محادثات أولية" في جدة بين طرفي الصراع وحضّتاهما على "الانخراط الجاد" فيها للتوصل إلى "وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع".