وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنفتتح مكتب ملحق اقتصادي في المغرب خلال الأشهر الوشيكة

في إسرائيل، لدينا تقنيات عالمية المستوى في مجالات المياه والصحراء والزراعة البحرية التي يمكن أن تنقل قطاع الفلاحة المغربي إلى آفاق إقليمية وعالمية جديدة"

قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية نير بركات، غلى هامش مشاركته في الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة مكناس في المغرب إن "إسرائيل ستفتح مكتب ملحق اقتصادي في المغرب خلال الأشهر الوشيكة" مشيرا إلى أن "أربعون في المئة من اقتصاد المغرب يعتمد على القطاع الفلاحي".

وأكد نير بركات على أنه "في إسرائيل، لدينا تقنيات عالمية المستوى في مجالات المياه والصحراء والزراعة البحرية التي يمكن أن تنقل قطاع الفلاحة المغربي إلى آفاق إقليمية وعالمية جديدة" وتابع "على خلفية عدم اليقين الاقتصادي العالمي والمناخ، يجب أن نساعد بعضنا البعض ونعتمد حول إنجازات التكنولوجيا لضمان استمرار الازدهار للسكان في إسرائيل والمغرب".

وكان نير بركات ألقى محاضرة حول "مواجهة تحديات الغذاء والفلاحة العالمية بالابتكار الإسرائيلي". التقى على هامش فعاليات الدورة الـ 15 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، بمحمد صديقي، وكان قبل ذلك قد افتتح، أول جناح إسرائيلي رسمي للملتقى.

وكان نير بركات قد قال في مقابلة حصرية له مع قناة i24NEWS : "هناك فرصة للمغرب ليكون بوابة لأفريقيا وبوابة لبعض الحقول حتى إلى أوروبا" وقدم بركات توصيته إلى رواد الأعمال في إسرائيل، "لإلقاء نظرة جادة على المشاريع المشتركة في المغرب".