تقرير: أنباء عن إطلاق نار في محيط كنيس جربة في تونس

الصورة لم تتضح بعد حول اطلاق النار ولا زالت الأخبار متضاربة وعثر على شرطي مقتلولا بمركز ميناء جربة

افاد الموقع الإخباري التونسي "تونس تلغراف" مساء اليوم على حادث إطلاق نار في جزيرة جربة التونسية. المكان الذي تقيم فيه الجالية اليهودية في تونس هذه الأيام احتفال شمعون بار يوحاي. الحديث يدور عن حدث يشارك به سياح يهود.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن إطلاق النار نفذ ضد رجال الأمن الذين يتواجدون في المكان، وحتى الآن لم يتم التبليغ عن أية إصابات. في حين ذكر موقع "موزاييك" التونسي إنه تم العثور على مساعد أمن مقتولا في مركز ميناء جربة وسلاحه مفقود وتم سماع دوي إطلاق نار، وافادت لاحقا انه تم القضاء على قاتله.

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وقالت إسرائيلية تتواجد حاليا في جربة لـهيئة البث الرسمية إنه في أعقاب سماع إطلاق النار دخل الجميع الى الكنيس للاحتماء هناك ولم نفهم ما جرى هناك، وذكرت أن في الموقع تواجد مئات الأشخاص.

موسم زيارة اليهود الى الكنيس الأقدم في شمال إفريقيا بدأ الخميس الماضي، وتبلغ الاحتفالات ذروتها اليوم الثلاثاء والتي تشهدف موكب "الخرجة" وطقوس الزيارة.