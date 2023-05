تقرير: أنباء عن إطلاق نار في محيط كنيس جربة في تونس

افاد الموقع الإخباري التونسي "تونس تلغراف" مساء اليوم على حادث إطلاق نار في جزيرة جربة التونسية. المكان الذي تقيم فيه الجالية اليهودية في تونس هذه الأيام احتفال شمعون بار يوحاي. الحديث يدور عن حدث يشارك به سياح يهود.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن إطلاق النار نفذ ضد رجال الأمن الذين يتواجدون في المكان، وحتى الآن لم يتم التبليغ عن أية إصابات. في حين ذكر موقع "موزاييك" التونسي إنه تم العثور على مساعد أمن مقتولا في مركز ميناء جربة وسلاحه مفقود وتم سماع دوي إطلاق نار، وافادت لاحقا انه تم القضاء على قاتله.