الجيش الجزائري يجري تمرينا تكتيكيا بالذخيرة الحية بالمنطقة العسكرية الثالثة بشار قرب الحدود المغربية

"التمرين نفذته وحدات الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة".

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، أشرف، أمس الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، بالمنطقة العسكرية الثالثة بشار قرب الحدود مع المغرب، وأشار البيان إلى أن "التمرين التكتيكي نفذته وحدات الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة".

ويأتي هذا التدريبقبل أسبوعين من انطلاق "الأسد الأفريقي 2023" الذي تشرف على تنظيمه الولايات المتحدة والمغرب في الفترة من 22 ماي إلى 16 يونيو في مناطق أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبن جرير وتفنيت

وعادة، ماتعرف مناورات الجيش الجزائري التي تتم بالقرب من الحدود المغربية، استخدام الذخيرة الحية. كما كان عليه الوضع في 18 يناير/كانون الثاني من عام 2021، جنوب تندوف، كجزء من التمرين المعنون "الحزم 2021"، وفي مايو/ايار من نفس العام في وهران بالإضافة إلى مناورات يونيو/جزيران عام 2022

وكانت المنطقة العسكرية الثالثة بشار المتاخمة للحدود المغربية تحت إمرة السعيد شنقريحة قبل توليه قيادة الجيش البري، في أغسطس/ آب من عام 2018.

وكان قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمة أمام أطر ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة في الجزائر:”ليعلم المتربّصون بسيادة الجزائر ووحدتها الترابية، أن الشعب الجزائري الملتحم مع جيشه وقواته الأمنية، سيتمكن من إحباط كل مخططاتهم”وتابع "الشعب الجزائري الملتحم مع جيشه وقواته الأمنية، عازم على قطع كلّ يد تمتدّ إلى شبر واحد من أرضه الطاهرة أو تنوي المساس بحرمة سيادته الوطنية”.

وكانت جمعيات غير حكومية جزائرية الغاضبة من ممارسات حركتي ’الماك’ و’رشاد’ المصنفتين إرهابيتين من قبل السلطات الجزائرية، قد كشقت عن بوجود "صلات" بين المغرب والحركتين، وقالت "ندين خضوع هذين المنظمتين لنظام المخزن المغربي والمصالح الخاصة (الموساد) للكيان الصهيوني، اللذين يريدان ضرب استقرار الجزائر وتركيعها"، ويأتي البيان في أعقاب الخطاب الذي ألقاه قائد الجيش الجزائري، الجنرال السعيد شنقريحة، يوم السبت 8 أبريل/نيسان الجاري، خلال زيارته التفتيشية لمقر قيادة الدرك الجزائري في منطقة القبايل.