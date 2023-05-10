الولايات المتحدة "متفائلة بحذر" بشأن هدنة إنسانية في السودان مع احتدام المعارك

أعربت الولايات المتحدة عن حذر "متفائل" بتوصل الفصائل المتحاربة في السودان إلى وقف إطلاق نار مؤقت جديد خلال محادثات السلام في السعودية للسماح بالمساعدات.

أعربت الولايات المتحدة عن حذر "متفائل" " بتوصل الفصائل المتحاربة في السودان إلى وقف إطلاق نار مؤقت جديد خلال محادثات السلام في المملكة العربية السعودية للسماح بالمساعدات.

اجتمع مبعوثون من الأطراف المتحاربة - قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو - منذ يوم السبت في جدة لإجراء "محادثات تمهيدية للتفاوض" بمشاركة مسؤولين أمريكيين.

وقالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، إن هدفنا من هذه المحادثات التركيز بشكل ضيق للغاية أولاً على تأمين اتفاق بشأن إعلان المبادئ الإنسانية ومن ثم الحصول على وقف لإطلاق النار يكون طويلاً بما يكفي لتسهيل التمرير الثابت للخدمات التي تشتد الحاجة إليها.

"لقد تحدثت إلى مفاوضينا هذا الصباح وهم متفائلون بحذر".

استمر القتال في العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة يوم الأربعاء، مما دفع المزيد من الناس إلى القيام برحلات خطرة إلى بر الأمان في دول أفريقية أخرى.

اندلعت أعمال العنف قبل نحو شهر عندما رفضت قوات الدعم السريع الاندماج في الجيش تماشياً مع اتفاق كجزء من انتقال هش إلى الحكم المدني. وقتل أكثر من 750 شخصا في القتال الذي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من خمسة آلاف.

ذكر متحدث بإسم الأمم المتحدة أن مارتن غريفيث، كبير مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة، حدد مقترحات يضمن فيها الجانبان مرورًا آمنًا للإغاثة الإنسانية.

وقال نولاند إنه إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت جديد، فستتوسع المحادثات للعمل من أجل إنهاء دائم للأعمال العدائية. "نواصل نحن وشركاؤنا التوضيح للأطراف المتحاربة بقيادة هذين الجنرالين أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة والمفاوضات هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا."