اعتراف آخر بسيادة المغرب على الصحراء: مدينة هوليود الأمريكية توقع مع نظيرتها العيون اتفاقية توأمة

تعزيز التبادل في مجالات الثقافة والفن والبحث الأكاديمي والاقتصاد والتنمية واستدامة البيئة والسياحة؛ والتزاما بالعمل سويا لدعم تنظيم النشاطات المشتركة

وقع رئيس بلدية مدينة العيون في الصحراء بالمغرب مولاي حمدي ولد الرشيد، وعمدة مدينة هوليود الأمريكية جوش ليفي، على اتفاقية توأمة بين المدينتين لـ"تعزيز التبادل والتعاون فيما بينها في مجالات الثقافة والفن والبحث الأكاديمي والاقتصاد والتنمية واستدامة البيئة والسياحة؛ والتزاما منها بالعمل سويا لدعم تنظيم النشاطات المشتركة والبرامج المستقبلية المنبثقة عن إطار التوأمة من خلال مقتضيات اتفاقيات التعاون القائمة وقته وكذا التوجيهات المؤسس لها من خلال هذا القرار”.

وبحسب الاتفاقية، فإنها تهدف إلى تأسيس روابط صداقة وتعاون من خلال الصلاحيات الموكلة إلى كل منها، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمصلحة المشتركة واستنادا إلى القوانين والسياسات الوطنية سارية المفعول بالمملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولتين.

وجاءت الاتفاقية "إيمانا من مدينتي العيون بجهة العيون الساقية الحمراء المغربية وهوليود بولاية فلوريدا الأمريكية بنفس أسس التفاهم الثقافي والوسطية الدينية وضرورة التنمية الاقتصادية للمدينتين وتجويد الإطارين الاجتماعي والبيئي والالتزام بتربية أجيالنا القادمة وتكوينها”.