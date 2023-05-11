فرنسا: النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا في الاعتداء على كنيس في جربة بتونس

الهجوم نفذه أحد رجال الأمن وقتل ثلاثة من زملائه وزائرين اثنين (اسرائيلي-تونسي وفرنسي-تونسي) خارج الكنيس خلال موسم الحج اليهودي قبل أن يُقتل بالرصاص.

قالت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا في بيان، اليوم الخميس، إنها فتحت تحقيقا بتهمة القتل بما يتصل بمجموعة إرهابية. أوكلت التحقيقات الى المديرية العامة للأمن الداخلي"، بشأن مقتل فرنسي-تونسي يبلغ من العمر 41 عاما في اعتداء وقع، الثلاثاء المنصرم، أمام كنيس الغريبة في جربة بشرق تونس، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم منفذ العملية وشرطيين آخريين وزائرين يهود، وإصابة 10 آخرين بينهم 6 من رجال الأمن.

والهجوم نفذه أحد رجال الأمن وقتل ثلاثة من زملائه وزائرين اثنين (اسرائيلي-تونسي وفرنسي-تونسي) خارج الكنيس خلال موسم الحج اليهودي قبل أن يُقتل بالرصاص.

وهذا الكنيس هو الأقدم في إفريقيا وكان استُهدِف عام 2002 بهجوم انتحاري بعربة مفخّخة ما أسفر عن 21 قتيلًا.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة على تويتر، مكافحة "معاداة السامية"، قائلاً "دائماً، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية"وتابع"الهجوم على كنيس الغريبة يقلقنا. نفكر بألم بالضحايا، بالشعب التونسي، بأصدقائنا. نقف إلى جانب عائلة مواطننا الذي قتل".

من جهتها أعلنت السلطات التونسية، على لسان المتحدث باسم محكمة مدنين (جنوب شرق) تتبع اليها جربة، فتحي البكوش، بأنه "تم فتح بحث وتحقيق في عملية اجرامية مبدئيا". وقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمسالأربعاء، إن "المجرمين اختاروا معبد الغريبة لزرع الفتنة وضرب الموسم السياحي وضرب الدولة"، مشددا على أنهم "لن يقدروا على ذلك"وتابع "تونس أرض التسامح والتعايش السلمي، وستبقى دائما تونس الخضراء العزيزة التي لن يقدر عليها أي مجرم يريد التطاول عليها أو المس بأمنها".