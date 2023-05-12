حزب الحركة التقدمية الكويتية يهنئ جبهة البوليساريو بالذكرى الـ50 لتأسيسها

"إننا في الحركة التقدمية الكويتية نتطلع إلى تقوية العلاقات والروابط بين الجبهتين، حيث أن المهام المُشتركة بينهما كبيرة وكثيرة

أعرب حزب الحركة التقدمية الكويتية، في برقية تهنئة لجبهة البوليساريو عن "تجديد تضامنه مع جبهة البوليساريو وحقها في تقرير مصيرها بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأسيسها، وجاء في برقية التهنئة "لقد حققت جبهتكم خلال العقود الماضية أهدافًا قصيرة المدى تتمثل في خلق الوحدة الصحراوية، وانتصرت في خلق قاعدة داعمة ومؤيدة للقضية على امتداد العالم."

وقال حزب الحركة التقدمية الكويتية، (الذي يعتبر امتدادًا لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس عام 1975 واستأنف عمله في عام 2010) في رسالة التهنئة "إننا في الحركة التقدمية الكويتية نتطلع إلى تقوية العلاقات والروابط بين الجبهتين، حيث أن المهام المُشتركة بينهما كبيرة وكثيرة".

وكانت الحركة التقدمية الكويتية، قد جددت في البيان الختامي الصادر عن أشغال مؤتمرها الحادي عشر المنعقد يوم 11 مارس/ةذذار المنصرم بالعاصمة الكويتية، "دعم نضال شعب الصحراء الغربية في سبيل تحرره من الاحتلال"، وأكدت الحركة التقدمية على تضامنها "مع حركات التحرر في العالم ودعم نضالات الشعوب لنيل استقلالها"، مشددة على نيتها "للدفع نحو وضع قواعد نظام دولي جديد يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول والتضامن بين الشعوب ووقف جميع أنواع الحروب وحل الخلافات بالحوار وق مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للشعوب".