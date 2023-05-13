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تونس: الرئيس ينفي معاداة بلاده للسامية بعد هجوم جربة

i24NEWS - AFP

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الرئيس التونسي قيس سعيد يلوح بالمواطنين التونسيين وهو يلقي كلمة خلال زيارته لسيدي بوزيد ، تونس ، الاثنين 20 سبتمبر 2021.
(Slim Abid/Tunisian Presidency via AP)الرئيس التونسي قيس سعيد يلوح بالمواطنين التونسيين وهو يلقي كلمة خلال زيارته لسيدي بوزيد ، تونس ، الاثنين 20 سبتمبر 2021.

ووقع الهجوم مساء الثلاثاء الماضي في الوقت الذي أكمل فيه مئات اليهود الزيارة السنوية إلى كنيس الغريبة الأقدم في إفريقيا.

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الجمعة، أي مزاعم عن معاداة الدولة للسامية بعد تنفيذ شرطي عملية إطلاق نار دامية خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة.

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ووقع الهجوم مساء الثلاثاء الماضي في الوقت الذي أكمل فيه مئات اليهود الزيارة السنوية إلى كنيس الغريبة الأقدم في إفريقيا. 

وقُتل ثلاثة من عناصر الشرطة واثنان من الزوار - أحدهما يحمل الجنسيتين التونسية والإسرائيلية والآخر فرنسي تونسي - برصاص المهاجم قبل أن يرديه عناصر الأمن. 

ونددت السلطات التونسية بالهجوم "الإجرامي" لكنها امتنعت عن وصفه بـ"الإرهاب" أو إضفاء بُعد معاد للسامية عليه.

وشكر الرئيس التونسي الدول "التي أعلنت تعاطفها مع الشعب التونسي" بعد الهجوم، لكنه شدد على "رفض أي تدخل أجنبي لأن سيادة تونس وسيادة الشعب داخل الوطن خطان ليس لأي جهة كانت أن تتجاوزهما". 

كما أعرب قيس سعيّد عن "استغرابه" من "المواقف التي وردت فيها اتهامات لتونس بمعاداة السامية"، بدون أن يحدد جهة معيّنة. 

ودعما لتصريحاته، أشار إلى النصوص القانونية التي تضمن حرية العبادة وحقوق الأقليات في تونس، ولا سيما اليهود.

تعتبر زيارة الغريبة من صميم تقاليد التونسيين اليهود الذين يبلغ عددهم 1500 نسمة فقط مقارنة بـ100 قبل الاستقلال في عام 1956.

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