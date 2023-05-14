السودان: محادثات ثانية في جدة واستمرار الصراع بالخرطوم

وتركز الصراع منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل شهر في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، الواقعتين قبالتها على الجانب الآخر

تعرضت أجزاء من العاصمة السودانية لقصف مدفعي وجوي اليوم الأحد، مع غياب أي دلائل على استعداد أي من الفصيلين العسكريين المتحاربين للتراجع عن موقفه في صراع أودى بحياة المئات رغم محادثات وقف إطلاق النار في السعودية.

وتركز الصراع منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل شهر في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، الواقعتين قبالتها على الجانب الآخر من فرعي النيل الأبيض والأزرق، بالإضافة إلى إقليم دارفور في غرب البلاد.

وذكر مراسل من رويترز وشهود أن قذائف مدفعية سقطت على مدينة بحري وتعرضت أم درمان لغارات جوية في وقت مبكر اليوم الأحد. وأفادت قناة العربية التلفزيونية بوقوع اشتباكات كثيفة في وسط الخرطوم.

وروى سكان الخرطوم تفاصيل معارك ضارية دارت فيما يجوب مقاتلون الشوارع من دون مؤشرات تذكر على التزام الطرفين المتحاربين في السودان باتفاق حماية المدنيين قبيل محادثات وقف إطلاق النار المقرر استئنافها في السعودية، اليوم الأحد.

وهز القتال الخرطوم والمناطق المجاورة، وكذلك مدينة الجنينة في منطقة دارفور منذ أن وافق الجيش وقوات الدعم السريع على "إعلان مبادئ"، الخميس الماضي.