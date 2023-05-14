إطلاق سراح دراجَين مغربيَين بعد اختطافهما بين بوركينا فاسو والنيجر

وأوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية (ماب) "علم لدى مصدر مطلع أنه تم إطلاق سراح المواطنين المغربيين (ع.س) و(د ف) أمس السبت، اللذين تم اختطافهما سابقا

أفادت وسائل إعلام مغربية اليوم الأحد، أنه عُثر على دراجيَن مغربيَين كانا فقدا على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر، سالمين بعدما اختطفتهما جماعة مسلحة وتم تحريرهما.

وأوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية (ماب) "علم لدى مصدر مطلع أنه تم إطلاق سراح المواطنين المغربيين (ع.س) و(د ف) أمس السبت، اللذين تم اختطافهما في الأول من شهر نيسان/أبريل 2023 من طرف عناصر مسلحة بمنطقة صحراوية على مستوى الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر، وذلك بفضل التنسيق الأمني بين المصالح الاستخباراتية المغربية ونظيرتها النيجرية".

وأضافت الوكالة أن "التنسيق الأمني الذي امتد على مدى 4 أسابيع بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها النيجرية، أسفر عن التوصل إلى مكان احتجاز الرهينتين وتحريرهما بأمان، حيث يتم إخضاعهما حاليا للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الإطمئنان على وضعهما الصحي، في انتظار الشروع في ترحيلهما إلى المغرب".

ولم تكشف أي تفاصيل أخرى.

وكانت قد أكدت سفارة المغرب بواغادوغو أنها تعمل بتنسيق وثيق مع جميع الجهات المختصة بشأن قضية اختفاء درّاجين مغربيين منذ عدة أيام على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر .

يشهد شمال بوركينا دوامة عنف جهادي منذ العام 2015، خلفت أكثر من عشرة آلاف قتيل بين مدني وعسكري، وتسببت بتهجير نحو مليوني شخص، بحسب منظمات غير حكومية.