إسرائيل: مدينة الخضيرة تحتضن معرضا لمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية

نحن متحمسون لاستضافة معرض في الخضيرة حيث سيقدم فنانون من المغرب أعمالهم لأول مرة في إسرائيل. هذا حدث عابر للحدود يربط بين الشعبين من خلال الثقافة والفن

لأول مرة في إسرائيل، تحتضن مدينة الخضيرة، معرضا لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية تحت "ديالنا" (خاصتنا)، من 16 إلى 25 مايو/ايار الجاري، بمشاركة أكثر من 30 صانعا تقليديا يمثلون المدرسة المغربية اليهودية التقليدية للفنون والحفاظ على المهن التقليدية لليهود المغاربة والذين تركوا بصماتهم واضحة على المهنة.

Chamber of Traditional Industry of Fez-Meknes, Morocco وفد غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بالمغرب في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء المغرب

وقد وصل وفد الغرفة المكلف بالإشراف على المعرض رفقة العارضات و العارضين إلى إسرائيل، السبت المنصرم، حيث سيتم افتتاح المعرض غدا الثلاثاء 16 ماي/أيار الجاري بمدينة الخضيرة، و كجزء من المعرض سيقدم اوفد مجموعة من الفولكلور والفنون المغربية مع عشرات الأعمال اليدوية الأصلية، وعروضا مباشرة للزوار.

"ديالنا" هو معرض فريد من نوعه يجمع بين أعمال الخزف والنحت والنقش والحفر والنسيج والآلات الموسيقية ومجموعة متنوعة من الفنون الأخرى من الفسيفساء)الزليج) والتي تمثل إرثا متنوعا لثقافية اليهود المغاربة.

وفي السياق انعقد الجمعة 12 مايو/ايار المنصرم بالمقر الجهوي لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بمدينة فاس اجتماعا تحضيريا لهذه التظاهرة مع العارضات والعارضين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 30 حرفيا و حرفية، يمثلون مختلف العمالات والأقليم بجهة فاس مكناس، بحضور رئيس الغرفة عبد المالك البوطيين والمدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس عبد الرحيم بلخياط الزوكاري ومنسق العلاقة بين الغرفة وبلدية الخضيرة أبراهام أفيزمير( من أصول مغربية) وخلال الاجتماع تم التأكيد على كون هذه التظاهرة تهدف للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية والبحث عن أسواق وتمكين الحرفيين من ترويج سلعهم ، خاصة بالسوق الاسرائيلي الذي يعتبر سوقا واعدا لإستقطاب وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية المغربية ، بفضل مبادرة التوقيع على الإعلان المشترك أمام العاهل المغربي من طرف الجانب المغربي والاسرائيلي.

وسبق للسيد رئيس الغرفة أن عقد يوم الأربعاء 10 مايو/ايار المنصرم لقاءا تواصليا، خصص لمناقشة آخر الترتيبات المتعلقة بمشاركة الصانعات و الصناع التقليديين في معرض خضيرة بدولة اسرائيل.

جاءت فكرة إقامة معرض من هذا النوع بعد زيارة قام بها وفد من الخضيرة إلى مدينة فاس ، ثاني أكبر مدينة في المغرب ، والتي تشتهر بارتباطها التاريخي الحار بالشعب اليهودي (الذي جاء منه موسى بن ميمون أيضًا) استضاف وفد الخضيرة الذي غادر بمباركة رئيس البلدية بالإنابة نير بن حاييم وجهاً عاطفياً على لسان رئيس بلدية فاس عبد السالم البقالي، حيث تقع المدرسة المغربية اليهودية التقليدية للفنون، والتي سيقوم فنانيها، عرض الأعمال في المعرض، ومن المتوقع أيضًا أن يحضر رئيس بلدية فاس إلى المعرض في إسرائيل.

ومن جهته قال القائم بأعمال رئيس بلدية الخضيرة، نير بن حاييم: "نحن متحمسون لاستضافة معرض في الخضيرة حيث سيقدم فنانون من المغرب أعمالهم لأول مرة في إسرائيل. هذا حدث عابر للحدود يربط بين الشعبين من خلال الثقافة والفن . إنني أدعو الجميع للحضور إلى الخضيرة لحضور معرض فريد وأصلي وملهم ، مع العشرات من الحرفيين المغاربة الذين سيقدمون الحرف اليدوية من الفسيفساء الثقافية التقليدية ليهود المغرب ".