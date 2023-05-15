سبق أن صدر بحقه مذكرتا إيداع بالجسن في قضيتين، الأولى التآمر على أمن الدولة والثانية في قضية التخابر الشهيرة باسم "انستالينغو".

قضت الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بالسجن عاما واحدا على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وغرامة مالية قدرها ألف دينار تونسي( 300 دولار)في قضيّة "تمجيد الإرهاب".

جاؤ ذلك إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضدّه، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.

وتعود القضية إلى شهر فبراير/شباط 2022، حين قال الغنوشي خلال حضوره جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة والمدير السابق لمكتب قناة "الجزيرة" القطرية فرحات العبار، في محافظة تطاوين جنوبي البلاد "كان شجاعا لا يخشى حاكما ولا طاغوتا"، مضيفا أن "العبار كان له من الشجاعة الكثير وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت".

إلا أن كلماته أثارت غضبا داخل قوات الأمن، دفعت نقابة أمنية إلى التقدم بشكوى ضد راشد الغنوشي، بسبب عبارة "طواغيت" التي اعتبرتها إشارة إلى المؤسسة الأمنية.

وقال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي -في ذلك الوقت- إن البلاغ ضد الغنوشي أحيل إلى القضاء، مشيرا إلى أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كـ"طواغيت" هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى السجن لدة 5 سنوات.

ومنذ أسبوع، صدرت مذكرة إيداع بالسجن أخرى بحق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي،في القضية المعروفة إعلامياً بشركة "أنستالينغو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.

وتتضمن القضية اتهامات بتبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات 27 شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.

ووجه القضاء للمشتبه بهم تهم "ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية".