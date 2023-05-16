الجزائر: مرشح للرئاسة يدعو للمصالحة الفورية مع المغرب

عمر آيت مختار"ساقوم بالاتصال بالملك محمد السادس في حال فوزي في الانتخابات، وأدعوه لزيارة الجزائر، وإلا سأقوم بزيارة المغرب بنفسي"

دعا المرشح للرئاسة الجزائرية عمر آيت مختار، في تصريح لموقع “مغرب أنتلجنس”، إلى "تحقيق المصالحة الفورية مع المغرب" قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وأضاف آيت مختار أنه "ساقوم بالاتصال بالملك محمد السادس في حال فوزي في الانتخابات، وأدعوه لزيارة الجزائر، وإلا سأقوم بزيارة المغرب بنفسي"

وأشار المرشح السابق في الانتخابات التشريعية إلى أن "المغرب هو العمق الاستراتيجي للجزائر، وأن العلاقات بين البلدين تتميز بالتجانس والتآزر، وأن الشعبين يجمعهما أكثر مما يفرقهما، ولذلك يجب العمل على إرساء السلام بينهما"

و دعا آيت مختار إلى "التركيز على القضايا الداخلية للجزائر، وتحديدًا في منطقة القبائل، وإلى تغيير جذري في سياسة الدولة الجزائرية تجاه القبائل ومناضليهم الذين ينادون بحقوقهم المشروعة"

وأضاف المرشح أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو الحوار والتواصل البناء مع مناضلي القبائل وتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، والعمل على إيجاد حلول وسط لجميع القضايا الداخلية التي تواجه الجزائر، وعلى الصعيد الخارجي، يؤكد المرشح على أهمية التعاون والتعاطف بين جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة.

ويشير آيت مختار إلى أنه إذا تم انتخابه رئيسًا للجزائر في عام 2024، فسيعمل على إصلاح النظام السياسي والقضاء على الفساد والتعرض لكل الظواهر السلبية التي تعيق تقدم البلاد، ويعد بتوفير الفرص والظروف الملائمة للشباب وخلق فرص عمل جديدة وتحسين المنظومة التعليمية والصحية، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،قد أعلن في حوار له مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية،عن سبب قطع بلاده للعلاقات مع المغرب إن ذلك جاء نتيجة لـ "تراكمات منذ سنة 1963، وأن قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معه"، وعاد ليكرر أن "الوساطة غير ممكنة" بين البلدين، مؤكدا على أن "النظام المغربي هو من سبب المشاكل وليس الشعب فهناك 80 ألف مغربي يعيشون في الجزائر بكرامة".

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