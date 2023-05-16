المغرب : إنتاج أول سيارة هيدروجين محليّة الصنع

قال نسيم بلخياط، المؤسس المدير لشركة “نيو موتورز”، إن "السيارة المغربية، التي جرى تقديمها ستكون مُتاحة في السوق ابتداء من شهر يوليوز/تمّوز المقبل

كشف المغرب عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع تعمل بـالهيدروجين، قام بتطويرها مواطن مغربي، وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الإثنين، أنّ "الملك محمد السادس، ترأس بالرباط، حفل تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مواطن مغربي، ما يعزز علامة "صُنع في المغرب"، ويدعم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات".

وأضافت الوكالة، أنّ "هذه السيارة تمت من طرف شركة "نيو موتورز"، وهي شركة مموّلة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين يتبع لشركة نامكس "NamX"، والذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية "HUV Hydrogen Utility Vehicle".

وسيزود نموذج المركبة بالهيدروجين عبر خزان مركزي سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، حيث يتوقع أن يمكن ذلك من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضعة دقائق.

وقامت "نيو موتورز" بإحداث وحدة صناعية بعين عودة (جنوب الرباط)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية والتصدير، ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، وبنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%.

وأضاف البيان: "تم تصميم النموذج بالشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا)، أما التصميم الداخلي للمركبة فقد تم اعتماده من قبل كفاءات مغربية".

من جهته، قال نسيم بلخياط، المؤسس المدير لشركة “نيو موتورز”، إن "السيارة المغربية، التي جرى تقديمها ستكون مُتاحة في السوق ابتداء من شهر يوليوز/تمّوز المقبل بسعر يتراوح ما بين 170 ألف درهم و190 ألف درهم".

وذكر بلخياط، أن "السيارة تعمل بالبنزين من فئة “كروس أوفر” صالحة للمناطق القروية والجبلية، وستوجه بالأساس إلى السوق المغربية وفيما بعد إلى السوقين الإفريقية والأوروبية، على أن يتم في مرحلة مقبلة إصدار نسخة رباعية الدفع بمحرك كهربائي"، حسب موقع هسبريس المغربي.

وأضاف بلخياط، عقب الاستقبال الملكي لعرض السيارة الجديدة، أن المصنع الذي أنتجها متوفر منذ سنة 2021، وقال إن النسخة التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس قابلة للتسليم؛ وهي عبارة نسخة نهائية حصلت على جميع المصادقات، واجتازت جميع التجارب المطلوبة في الخارج.