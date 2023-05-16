الرئيس التونسي يدعو حاخام الجالية اليهودية في جربة إلى قصره

أكد الحاخام حاييم بيتان دعوة الرئيس سعيّد له خلال حديث مع قناة كان مشيرًا إلى أن الاجتماع سيتم غدًا الأربعاء.

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء،على خلفية حادث جربة الدامي، حاخام الجالية اليهودية إلى اجتماع في القصر الرئاسي، وفق الكشف في هيئة البث الرسمية كان حيث أكد الحاخام حاييم بيتان الدعوة خلال حديث مع القناة مشيرًا إلى أن الاجتماع سيتم الأربعاء.

وكان الرئيس التونسي قد قال في تعقيب إن الهجوم على كنيس الغريبة في جربة والذي قتل فيه اثنان من المصلين وثلاثة حراس تونسيين، ليس معاديا للسامية، بحسب صحيفة لابرس التونسية.

ووقع الهجوم مساء الثلاثاء الماضي في الوقت الذي أكمل فيه مئات اليهود الزيارة السنوية إلى كنيس الغريبة الأقدم في إفريقيا. وتعتبر زيارة الغريبة من صميم تقاليد التونسيين اليهود الذين يبلغ عددهم 1500 نسمة فقط مقارنة بـ100 قبل الاستقلال في عام 1956.

كما أعرب قيس سعيّد عن "استغرابه" من "المواقف التي وردت فيها اتهامات لتونس بمعاداة السامية"، بدون أن يحدد جهة معيّنة. ودعما لتصريحاته، أشار إلى النصوص القانونية التي تضمن حرية العبادة وحقوق الأقليات في تونس، ولا سيما اليهود.