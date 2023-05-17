البرلمان المغربي يكشف عن أسماء"مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”

الأحزاب التي انضمّت لتشكيلة مجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب وإسرائيل، هي أحزاب يسارية وشيوعية تتماهي مواقفها مع تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية،

نشر البرلمان المغربي بموقعه الرسمي أسماء النواب البرلمانيين المشكلين لـ“مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، وهم نور الدين الهروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للمجموعة، ومن عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة.عن مجموعة للصداقة مع البرلمان الإسرائيلي، والمهدي العلوي عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بالإضافة لنادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، وعبد المجيد بن كمرة عن الفريق الحركي، و طارق قديري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إضافة إلى كل من شفيقة لشرف ورءوف عبدلاوي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

الأحزاب التي انضمّت لتشكيلة مجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب وإسرائيل، هي أحزاب يسارية وشيوعية تتماهي مواقفها مع تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية، خلافا لحزب العدالة والتنمية الذي أعلن سلفا عن رفضه لأي خطوة في هذا الاتجاه من حيث "المبدأ".

وفي السياق، كشفت مصادر برلمانية لـموقع "الصحيفة" الإخباري المغربي، أن رئيس البرلمان رشيد الطالبي العلمي، هو من أشرف شخصيا على تشكيل مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية مطلع العام المنصرم، بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب "وهو ليس بالأمر الجديد أو المستجد، إذ أن المجموعة استأنفت عملها والأدوار المنوطة إليها السنة الماضية".

وأوردت المصادر ذاتها أن العلمي، بادر إلى تكليف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري برئاستها "بعدما أبدى استعداده ورغبته لذلك"، مشدّدة على أن الغرض من هذه المجموعة هو "تقوية وتطوير العلاقات بين مجالس البلدين وتشجيع تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات فيما بينها، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية وغيرها من الأهداف التي تصبو إلى تقوية العلاقات".

جدير بالذكر أن المغرب يتوفّر، على حوالي 100 مجموعة صداقة برلمانية للمغرب مع دول أجنبية أفريقية عربية أوروبية وغيرها برسم الولاية التشريعية 2021 -2026.