الرئيس سعيّد يؤكّد بعد اعتداء جربة أنّ تونس بلد "التسامح بين الأديان"

وعقب الرئيس سعيد على اللقاء بقوله: "أعتبره (اللقاء) من بين أهم اللقاءات التي تبرز التسامح والتعايش الثابتين في تونس منذ قرون وقرون".

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء خلال لقائه رؤساء الطوائف الإسلامية واليهودية والمسيحية في بلده بعد الاعتداء الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي أمام كنيس جربة أنّ تونس بلد "التسامح بين الأديان كلّها".

وعقب الرئيس سعيد على اللقاء بقوله: "أعتبره (اللقاء) من بين أهم اللقاءات التي تبرز التسامح والتعايش الثابتين في تونس منذ قرون وقرون".

وقال كبير أحبار اليهود في تونس حاييم بيتان "اللقاء مع السيد الرئيس كان ممتازا. تكلّم بما في قلب الجميع. لقد طمأننا بأنّنا نحن يهود تونس نعيش كسائر التونسيين وأعطانا ضمانات بأنّ ما حصل لن يتكرّر مرة أخرى".

وكان الرئيس التونسي قد نفى عقب الاعتداء على كنيس الغريبة أي مزاعم عن معاداة الدولة للسامية بعد تنفيذ شرطي عملية إطلاق نار دامية خارج الكنيس يهودي في جزيرة جربة.