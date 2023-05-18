رئيس البوليساريو يتهم 3 رؤساء إسبان بخيانة الجبهة لصالح المغرب

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ليس هو الوحيد الذي خان الشعب الصحراوي لصالح المغرب، بل هناك رئيسين إسبانيين آخرين قاما بذلك أيضا

قال رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجبهة، بأن "رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ليس هو الوحيد الذي خان الشعب الصحراوي لصالح المغرب، بل هناك رئيسين إسبانيين آخرين قاما بذلك أيضا، وهما فيليبي غونزاليز، وخوسي لويس ساباتيرو"

واعتبر غالي الذي كان يتحدث في حوار مع وكالة أنباء البوليساريو، أن موقف إسبانيا الذي أعلن عنه سانشيز في مارس/آذار من عام 2021 المتمثل في دعم مبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، هي "خيانة جديدة من طرف إسبانيا".

وقال إن "الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي ينتمي إليه عدد من السياسيين الإسبان المعروفين، قام بنهج سياسة تقديم الولاء والدعم المطلق للسياسة الاستعمارية المغربية في الصحراء" مشيرا إلى بعض الأسماء، مثل (موراتينوس وآغيلار، وهم وزراء إسبان سابقون يدعمون وحدة التراب المغربي ويطالبون الصحراويون بالالتفاف تحت السيادة المغربية بحكم أنفسهم من خلال مبادرة الحكم الذاتي)

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أكد أكثر من مرة على أن "نزاع الصحراء طال أمده، وأن موقف مدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، يأتي لانهاء هذا الجمود الذي عمّر طويلا، خاصة أن الخاسر الأكبر من هذا الصراع هم الآلاف من الأشخاص الذين يوجدون في تندوف دون أي آفاق مستقبلية متفائلة"

وكانت البوليساريو، قد أعلنت عبر أذرعها الإعلامية، عن توصل قيادتها، ببعض التهنئات من طرف زعماء بعض الأحزاب الإفريقية، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها في 10 مايو/ايار من عام 1973، وتأتي هذه الذكرى في سياق زمني عرفت فيه البوليساريو العديد من "الخيبات"، جراء "فشلها المستمر في الحصول على دعم سياسي وديبلوماسي لأطروحة الانفصال التي تدعو لها، خاصة أن دولا عديدة أعلنت رسميا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا والبرتغال والعديد من البلدان الإفريقية"