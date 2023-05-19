مبادرة "فريدة من نوعها و لأول مرة تنفذ في الجزائر لتحسين وزيادة عرض الخدمات القنصلية الإيطالية حتى في أبعد المناطق في البلاد في تندوف"

نشرت السفارة الإيطالية لدى الجزائر على حسابها في تويتر "افتتح السفير بولييزي مركز الخدمة القنصلية الإيطالية الجديد في تندوف بحضور السلطات الجزائرية والجالية الصحراوية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة VFS Global".وتابعت "المركز ليس موجهًا للجمهور المحلي الجزائري ومجتمع الأعمال الموريتاني الحاضرين فحسب ولكن أيضا للاجئين الصحراويين"ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن السفير الإيطالي قوله إن هذه المبادرة "فريدة من نوعها و لأول مرة تنفذ في الجزائر لتحسين وزيادة عرض الخدمات القنصلية الإيطالية حتى في أبعد المناطق في البلاد في تندوف".

https://twitter.com/i/web/status/1658413766801752064 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ونقلت عنه أيضا قوله إن المركز "يعد نوعا من التضامن من طرف إيطاليا مع القضية الصحراوية وأوضاع اللاجئين الصحراويين في المخيمات".

وسبق لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن زارت الجزائر في شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، واستقبلها الرئيس عبد المجيد تبون، الذي رحب آنذاك بـ "موقف إيطاليا الإيجابي والمتوازن الداعي إلى حل عادل لهذه القضية، وفق قرارات الأمم المتحدة، من أجل تمكين الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه المشروعة"وأضاف "تم الاتفاق على دعم المبعوث الأممي دي مستورا والبعثة الاميمة للاستفتاء في الصحراء الغربية".

وسبق للحكومة الإيطالية أن طمأنت المغرب بخصوص موقفها من الصحراء، بعد أيام قليلة من تولي ميلوني السلطة في 22 أكتوبر/تشيرن الأول من عام 2022، حيث أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بـ "الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في استقرار المنطقة المتوسطية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب".