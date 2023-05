نشرت السفارة الإيطالية لدى الجزائر على حسابها في تويتر "افتتح السفير بولييزي مركز الخدمة القنصلية الإيطالية الجديد في تندوف بحضور السلطات الجزائرية والجالية الصحراوية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة VFS Global".وتابعت "المركز ليس موجهًا للجمهور المحلي الجزائري ومجتمع الأعمال الموريتاني الحاضرين فحسب ولكن أيضا للاجئين الصحراويين"ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن السفير الإيطالي قوله إن هذه المبادرة "فريدة من نوعها و لأول مرة تنفذ في الجزائر لتحسين وزيادة عرض الخدمات القنصلية الإيطالية حتى في أبعد المناطق في البلاد في تندوف".

