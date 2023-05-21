السعودية وواشنطن تعلنان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان

"وقع الطرفان المتنازعان على اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد وقابل للتمديد يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع، يبقى ساري المفعول لمدة سبعة أيام.

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، السبت، عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الإثنين الساعة 9:45 مساء بتوقيت الخرطوم، وفق النشر في صحيفة الشرق الأوسط.

جاء في بيان مشترك للرياض وواشنطن، "وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. يظل اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع، ساري المفعول لمدة سبعة أيام، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين".

وبحسب البيان فقد "اتفق الطرفان على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية. كما اتفق الطرفان على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين".

وبالرغم من عدم التقيد باتفاقات سابقة من قبل الطرفين في السودان غير أن هذه المرة سيتم دعم الاتفاق من خلال آلية مراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليا من قبل السعودية وواشنطن. وسيتماشى وقف إطلاق النار قصير الأمد مع النهج التدريجي الذي اتفق عليه الطرفان، وفق نص البيان.

وتابع البيان: "إنها ليست عملية سياسية ولا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها كذلك، كما نتوقع أن تتناول المحادثات اللاحقة، والتي ستشمل المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية لإستكمال التغيير الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية".