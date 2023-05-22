رواندا: الفريق الوطني المغربي يحصل على المرتبة الأولى في الدورة الـ 30 من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات

توجت التلميذة المغربية هند الفرشيوي "ملكة الرياضيات الإفريقية" وتوجت زميلتها التلميذة زينب الشرقي 23 نقطة وصيفة لها

توج الفريق الوطني المغربي في الدورة الـ 30 من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات التي احتضنتها مدينة كيغالي برواند، بالمرتبة الأولى برصيد 159 نقطة، كما توجت التلميذة المغربية هند الفرشيوي "ملكة الرياضيات الإفريقية" وتوجت زميلتها التلميذة زينب الشرقي 23 نقطة وصيفة لها وحصلت كذلك كل من هما على ميدالية ذهبية في ترتيب الإناث.

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الفريق الجزائري جاء في الرتبة الثانية بـ 118 نقطة، فيما حصل الفريق الجنوب إفريقي على المرتبة الثالثة بـ 105 نقطة، في هذه الأولمبياد التي نظمت من الفترة ما بين 12 و22 مايو/أيار الجاري.

وبحسب المصدر ذاته فقد شارك في هذه الدورة 32 دولة، مما يشكل أكبر عدد من الدول المشاركة منذ إنشاء هذه الأولمبياد. ويمثل كل دولة فريق من 6 متبارين (3 إناث و3 ذكور). ويجتاز المتبارون اختبارين اثنين على مدى يومين متتاليين مدة إنجاز كل واحد منهما أربع ساعات ونصف.

واشار البيان إلى أنه على مستوى الميداليات حصد المتبارون المغاربة ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية واحدة، موزعة بين أعضاء الفريق، حيث حصلت كل من التلميذة هبة الفرشيوي 35 نقطة والتلميذ أيمن حجيفي 30 نقطة على ميدالية ذهبية، فيما حصل كل من التلميذ زكرياء درو 29 نقطة والتلميذ ياسر أبو سير 29 نقطة والتلميذة زينب الشرقي 23 نقطة على ميدالية فضية، أما التلميذة مروة زيدوني 13 نقطة فحازت ميدالية برونزية.