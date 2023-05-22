معارك في الخرطوم بعد بدء سريان وقف جديد لإطلاق النار بين طرفي النزاع

بدأ سريان الهدنة التي تمتد أسبوعا، رسميا عند 19,45 بتوقيت غرينيتش وسط مخاوف من تكرار النموذج نفسه حيث لم يحترم الطرفان المتنازعان أيا من الهدن في السابق

دوّت في الخرطوم ليل الإثنين أصوات معارك وغارات جوية على رغم دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميا، يؤمل في أن يتيح خروج المدنيين وإدخال مساعدات إنسانية للتخفيف من وطأة نزاع أودى بنحو ألف شخص ودفع أكثر من مليون لترك منازلهم.

وبدأ سريان الهدنة التي تمتد أسبوعا، رسميا عند 19,45 بتوقيت غرينيتش وسط مخاوف من تكرار النموذج نفسه حيث لم يحترم الطرفان المتنازعان أيا من الهدن التي تم الإعلان عنها منذ اندلاع النزاع.

وأفاد سكان في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم وكذلك في جنوب العاصمة بسماع أصوات اشتباكات بعد موعد بدء وقف النار. وشهد الإثنين قتالا متواصلا لليوم السابع والثلاثين على التوالي، دفع سكان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبًا لملازمة منازلهم وسط اقتتال وحرّ شديد ومعظمهم محرومون من الماء والكهرباء والاتصالات.

وقال محمود صلاح الدين المقيم في الخرطوم في وقت سابق الإثنين "الطائرات المقاتلة تقصف منطقتنا".

وأكد شهود عيان وقوع "اشتباكات في منطقة الكدرو شمال الخرطوم بحري"، وكذلك يدور قتال بين الطرفين في شارع الغابة بوسط الخرطوم. وأفاد آخرون بوقوع "اشتباكات في منطقة بيت المال قرب مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان" غرب العاصمة.

منذ 15 نيسان/أبريل، يشهد السودان نزاعًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

والاثنين نشر دقلو تسجيلا صوتيا له على حسابه على موقع تويتر اتهم فيه "النظام البائد مع قادة الانقلاب بالتخطيط لقطع الطريق أمام التحول الديموقراطي". وأكد قائد قوات الدعم السريع احترام كافة القوانين الدولية وحقوق الانسان، مطالبا السودانيين بـ"عدم الاستجابة لتعبئة المتطرفين والارهابيين".

الأحد، أعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة في بيان مشترك أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف جديد لإطلاق النار يمتد أسبوعا ويبدأ منذ ليل الإثنين. وأعلن كلّ من الطرفَين في بيان أنه يريد احترام هذه الهدنة التي رحّبت بها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

وكان البيان الأميركي السعودي المشترك أكّد أنّه "خلافا لوقف إطلاق النار السابق، تمّ التوقيع من قِبَل الطرفين على الاتّفاقيّة التي تمّ التوصّل إليها في جدّة، وستدعمُها آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليًّا" من الرياض وواشنطن والمجتمع الدولي.