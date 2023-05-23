تمهيدا لتمرين"الأسد الإفريقي 2023": إطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية في المنطقة الجنوبية بالمغرب

الدورة الـ 19 للتمرين المشترك متعدد الجنسيات "الأسد الإفريقي 2023" ستقام في ست جهات بالمغرب، وهي أكادير وابن جرير والقنيطرة والمحبس وتيزنيت وتيفنيت وطانطان

تمهيدا لتمرين "الأسد الإفريقي 2023"، أطلقت، أمس الإثنين، بالقيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير في المغرب، دورة للتكوينات الأكاديمية التحضيرية، تهم مختلف المجالات العملياتية، ستستمر إلى غاية 2 يونيو/جزيران الوشيك، ويستفيد منها نحو مائة من الضباط وضباط الصف المغاربة ومن بلدان شريكة.

واشار بيان صادر عن القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، أن " الدورة تتضمن التكوينات منهجية التخطيط العملياتي المشترك، والجوانب القانونية، والمعلومات العامة، والتخطيط الطبي، والأمن السيبراني، وكذا تقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات"

وأكد البيان على أن الدورة الـ 19 للتمرين المشترك متعدد الجنسيات "الأسد الإفريقي 2023" ستقام في ست جهات بالمغرب، وهي أكادير وابن جرير والقنيطرة والمحبس وتيزنيت وتيفنيت وطانطان.

وكان المغرب، قد عقد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين "الأسد الإفريقي 2023" على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير من 12 إلى 16 أبريل/نيسان المنصرم، المقرر في الفترة من 22 مايو/ايار إلى 16 يونيو/حزيران الوشيكين 2023 في مناطق أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبن جرير وتفنيت، بمشاركة حوالي 6000 جندي من عشرين بلدا إفريقيا ودوليا، بما فيها المغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 27 بلدا ملاحظا".