الأمم المتحدة: حوالي 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك

حتّى الآن، نعتقد أنّنا نقترب من 90 ألف شخص"وأضاف "أكثر من 250 ألف شخص غادروا السودان"

حذّرت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، أمس الإثنين، من أنّ عدد الذين يلجأون إلى تشاد هرباً من المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان "يتزايد بسرعة كبيرة" وقد بلغ حوالي 90 ألف لاجئ، وكانت الأمم المتّحدة قدّرت عدد هؤلاء قبل ثلاثة أيام فقط بنحو 76 ألف لاجئ.

وقال مساعد المفوّض الأعلى في المفوّضية لشؤون العمليات رؤوف مازو، إنّه "حتّى الآن، نعتقد أنّنا نقترب من 90 ألف شخص"وأضاف "أكثر من 250 ألف شخص غادروا السودان" إلى الدول المجاورة لهذا البلد منذ بدأت هذه الحرب بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو.

وبالنسبة إلى تشاد، حيث يتم إيواء الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين في مخيّمات مؤقّتة في شرق البلاد بالقرب من الحدود مع السودان، قال المسؤول الأممي إنّه "أكثر من 90 في المئة من هؤلاء اللاجئين هم من النساء والأطفال".

واشار رؤوف إلى أن الأمم المتحدة تخشى "موسم الأمطار الذي سيبدأ قريباً وسيشكّل عقبة إضافية أمام تقديم المساعدة لهم"وتابع "نهنّئ تشاد على تضامنها" مع هؤلاء اللاجئين لكنّ "تشاد لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها".وأضاف "نحضّ المجتمع الدولي على تقاسم هذا العبء مع الدول المجاورة للسودان وتقديم دعم عاجل" لها.