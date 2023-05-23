البوليساريو تصف زيلنسكي بـ"المهرج الشرير" بعدما أعربت أوكرانيا عن دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي

البوليسارية:"المهرج الذي ضحك ليس فقط أوكرانيا، ولكن الكوكب بأسره، الآن هو رئيس حرب يمكن تفاديها، حرب سعى إليها لفترة طويلة، حرب لا تعتمد عليه"

بعدما أعربت أوكرانيا عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغرب في الصحراء ، كأساس "جدي وذي مصداقية" من أجل التسوية "الناجحة" لقضية الصحراء، وصفت البوليساريو الرئيس الأوكراني بـ"المهرج الذي يحقق الأجندة الاستعمارية الجديدة للغرب، يدعم لاحتلال الصحراء"

وكان وزير الشؤون الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، قد أعرب خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن بلاده تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من قبل الأطراف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

غير أن البوليساريو بادرت إلى القول بأن "المهرج الذي ضحك ليس فقط أوكرانيا، ولكن الكوكب بأسره، الآن هو رئيس حرب يمكن تفاديها، حرب سعى إليها لفترة طويلة، حرب لا تعتمد عليه، بل بيد الناتو والدول الغربية الاستعمارية الجديدة"