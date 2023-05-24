السودان يسير نحو الهاوية بالرغم من هدوء حذر ثاني أيام وقف إطلاق النار

أرغمت الفوضى الملايين من سكان العاصمة على ملازمة منازلهم للاحتماء من الرصاص الطائش وأعمال السرقة والنهب ولكنهم يعانون ندرة الماء والغذاء وانقطاع الكهرباء.

يسود الهدوء في السودان على وقع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ثاني أيام الهدنة الموقعة بين الطرفين في جدة، حيث يفترض أن تتيح الهدنة خروج المدنيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى السودان.

أكدت منظمة الهجرة الدولية في تقرير أن "في السودان الآن أكثر من مليون شخص نزحوا داخليا منذ اندلاع أعمال العنف في 15 نيسان" إضافة إلى 319,000 آخرين عبروا الحدود إلى دول مجاورة.

والذين لم يتمكنوا من الفرار يعتاشون على القليل من الإمدادات. وفي البلد 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وفق الأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن ولايات "غرب دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل والولاية الشمالية" استقبلت العدد الأكبر من النازحين. وقال خبير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن "البلد برمته بات رهينة".

ووفق آخر الإحصائيات فقد أسفر النزاع الذي اندلع في 15 نيسان/أبريل، بين الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، عن مقتل ألف شخص وأكثر من مليون نازح وما يفوق عن 300 ألف لاجئ إلى الدول المجاورة.

وكان الوسطاء الأميركيون والسعوديون قد أعلنوا توصلهم بعد أسبوعين من المفاوضات، الى هدنة راقب سريانها السكان والمحللون بعين الريبة على ضوء الانتهاكات المتكررة لاتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.

القتال اتخذ منذ البداية من الخرطوم ساحة قتال مركزية انطلاقا من الآمال بحسم المعركة من خلال إخضاع العاصمة ولا يزال أزيز الرصاص يدوي فيها، على الرغم من تأكيد الجانبين المتنازعين التزامهما بالهدنة التي تمتد أسبوعا. وقال وسطاء إن "القتال في الخرطوم بدا أقل حدة ... لكن المعلومات تفيد أنهما انتهكا" الهدنة منذ ليل الاثنين.

وأرغمت الفوضى الملايين من سكان العاصمة على وجه الخصوص على ملازمة منازلهم للاحتماء من الرصاص الطائش وأعمال السرقة والنهب ولكنهم يعانون ندرة الماء والغذاء وانقطاع الكهرباء.

ومن أبرز الوجوه التي أرداها رصاص الاقتتال الداخلي رائدة المسرح السوداني والتعليم المبكر الأولى في البلاد آسيا محمد توم الطاهر الكتيابي المعروفة باسم "آسيا عبد الماجد" أرملة الشاعر السوداني الكبير محمد الفيتوري، متأثرة بجراحها إثر إصابتها بشظايا قذيفة سقطت على بيتها في الخرطوم الشهر المنصرم.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد وجه رسالة إلى السودانيين عقب خروج الهدنة إلى حيز التنفيذ قال فيها "إذا تم انتهاك وقف اطلاق النار، سنعرف". وتابع "سنحاسب المخالفين من خلال عقوبات نفرضها ووسائل أخرى متاحة لنا".

وتزامنا مع ذلك تتواصل هجرة السودانيين إلى البلدان المجاورة وعلى رأسهم مصر وتشاد وجنوب السودان. وأفادت منظمة الهجرة الدولية بأن عدد الفارين خارج البلاد بلغ 319 ألف شخص.

حذر خبير الشأن السوداني أليكس دي وال من أن "مسار انهيار الدولة" يهدد الآن "بتحويل السودان كله، بما في ذلك الخرطوم، إلى ما يشبه دارفور قبل 10 أو 15 عاما". وأضاف دي وال في اشارة إلى ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع وقال "هذه هي البيئة التي ازدهر فيها حميدتي، حيث يحدد المال والرصاص كل شيء. هذا هو مستقبل السودان إذا استمرت" الحرب.

وكانت وتيرة المعارك في إقليم دارفور غربيّ البلاد القتال شديدة للغاية، إذ أفادت الأمم المتحدة أن أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور دفعت 85 ألف شخص إلى النزوح وأدت إلى "إحراق جميع مراكز استقبال النازحين البالغ عددها 86 بالكامل".

AFP شبان يصطادون في النيل الأبيض بالقرب من جسر الدباسين في الخرطوم في 23 مايو 2023 ، بعد بدء سريان وقف إطلاق نار رسميًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

على الصعيد الصحي، أعرب عاملو الإغاثة الطبية عن قلقهم بشأن النقص الحاد في الموارد، إذ تسبب القتال في تدمير ونهب معظم المستشفيات، خاصة في الخرطوم ودارفور.

وقال جان نيكولا ارمسترونغ من منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية في بيان الأربعاء ""عقب تعرض أحد مستودعاتنا الطبية للنهب في الخرطوم، قُطع التيار الكهربائي عن الثلاجات وأُخذت الأدوية".

وأضاف ارمسترونغ "نشهد خرقًا للمبادئ الإنسانية، والحيز الإنساني المتاح آخذ بالتقلص بشكل لم أشهده إلا نادرًا".