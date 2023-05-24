الجزائر: الشرطة تعتقل المعارض كريم طابو "أبرز وجوه" الحراك الشعبي

نقلاً عن المحامي توفيق بلعلى، إلى أنّ شقيقه "اعتُقل في دالي إبراهيم من طرف أشخاص بالزي المدني دون معرفة الجهاز الذي ينتمون إليه".

اعتقلت الشرطة الجزائرية، أمس الثلاثاء، المعارض السياسي كريم طابو(48 عاماً) أحد أبرز وجوه الحراك المؤيد للديموقراطية في منزله، وقال شقيقه جعفر عبر حسابه على "فيسبوك"، إنّ كريم طابو "اعتُقل في مدينة دالي إبراهيم في الجزائر العاصمة". وأضاف أنّه لم يتم "تحديد تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة"

وأشار جعفر طابو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نقلاً عن المحامي توفيق بلعلى، إلى أنّ شقيقه "اعتُقل في دالي إبراهيم من طرف أشخاص بالزي المدني دون معرفة الجهاز الذي ينتمون إليه".

ويرأس كريم طابو حزباً معارضاً صغيراً هو "الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي" الذي لم يحُز على تصريح من السلطات. كما أنّه أحد الوجوه الأكثر شعبية في الحراك الذي شهد تظاهرات كبيرة من شباط/فبراير 2019 إلى أوائل العام 2020.

وكان قد حُكم على طابو في آذار/مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة "تقويض الأمن القومي"، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.