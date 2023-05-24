الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تمويل "فوري" للقرن الأفريقي

تعاني الصومال وجاراتها في القرن الأفريقي، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا، من أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود بعد فشل خمسة مواسم مطيرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء العالم إلى زيادة التمويل لمنطقة القرن الأفريقي التي تعاني أسوأ موجة جفاف منذ أجيال وتعاني من نزوح جماعي.

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 43 مليون شخص في جميع أنحاء الصومال وإثيوبيا وكينيا بحاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة ومستدامة.

وقال غوتيريش في مؤتمر في نيويورك حيث اجتمعت حكومات العالم للحصول على سبعة مليارات دولار لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء المنطقة "بدون ضخ فوري وكبير للتمويل، ستتوقف عمليات الطوارئ، ويموت الناس".

وقال الأمين العام إن 20 بالمائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للمنطقة تم تمويلها حتى الآن، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول".

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تعاني الصومال وجاراتها في القرن الأفريقي، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا، من أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود بعد فشل خمسة مواسم مطيرة، مما تسبب في احتياج ملايين الأشخاص وتدمير المحاصيل والماشية. يعاني أكثر من 23.5 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في إثيوبيا وكينيا والصومال، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة الإنسانية.