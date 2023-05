الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تمويل "فوري" للقرن الأفريقي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء العالم إلى زيادة التمويل لمنطقة القرن الأفريقي التي تعاني أسوأ موجة جفاف منذ أجيال وتعاني من نزوح جماعي.

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 43 مليون شخص في جميع أنحاء الصومال وإثيوبيا وكينيا بحاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة ومستدامة.

وقال غوتيريش في مؤتمر في نيويورك حيث اجتمعت حكومات العالم للحصول على سبعة مليارات دولار لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء المنطقة "بدون ضخ فوري وكبير للتمويل، ستتوقف عمليات الطوارئ، ويموت الناس".

وقال الأمين العام إن 20 بالمائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للمنطقة تم تمويلها حتى الآن، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول".