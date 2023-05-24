وزير الخارجية الإسباني : "المغرب ليس مجرد جار بل شريك استراتيجي"

خوسيه مانويل ألباريس:"يجب أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع جيراننا، على غرار المغرب، وهذا ما نجحت إسبانيا في القيام به”

قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إن “المغرب ليس مجرد جار، بل شريك استراتيجي بالنسبة لإسبانيا" وأضاف"يجب أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع جيراننا، على غرار المغرب، وهذا ما نجحت إسبانيا في القيام به”.

وأكد ألباريس خلال لقاء نظمته صحيفة (لاس بروفينسياس)على أنه “إذا أخذنا فصولا مهمة مثل التجارة، فقد وصل البلدان إلى رقم قياسي قدره 20 مليار يورو في التجارة، و11 ألف شركة إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب و1100 شركة موجودة بالفعل في المغرب”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإسبانية بأنه في فبراير/شباط المنصرم، "عقدت إسبانيا والمغرب أول اجتماع رفيع المستوى في المغرب منذ 11 عاما" مشيرا إلى أن "هذا الاجتماع جمع أكبر عدد من وزراء الحكومتين وتوج بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات، وصلت إلى 20 اتفاقية في المجموع".

وكشف تقرير لصحيفة “ABC” الإسبانية، أن أكثر من 129 ألف و570 شركة إسبانية أوقفت علاقاتها التجارية مع الجزائر، مقابل 222 ألف و603 شركة كانت أبرمت صفقات تجارية مع الجزائر في العام 2021، مما أدى إلى انخفاض حجم الصادرات بين البلدين، بعجز تاريخي لصالح الجزائر بأزيد من 6.5 مليار يورو، يأتي ذلك جراء خطوة أحادية وفردية من رئيس حكومتها بيدرو سانشيز لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لقضية الصحراء.