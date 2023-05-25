بعد عقود من الفرار: القبض على معظم المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا في جنوب أفريقيا

كايشيما دبر قتل أكثر من 2000 لاجئ من التوتسي - نساء ورجالا وأطفالا ومسنين في كنيسة نيانج الكاثوليكية خلال الإبادة الجماعية. وفر من وجه العدالة منذ عام 2001

اعتقلت السلطات في بارل بجنوب إفريقيا، معظم المطلوبين الهاربين المتهمين بالتورط في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، بعد عقود من الفرار، وفق النشر الخميس في CNN.

تم القبض على فولجنس كايشيما بعد ظهر الأربعاء في عملية مشتركة بين سلطات جنوب إفريقيا وفريق المدعي العام لتعقب الهاربين، وفقًا لما ذكره المدعي العام للمحكمة المكلفة بالعثور على الهاربين المتبقين.

وقال كبير المدعين سيرج براميرتز من الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (IRMCT) إن اعتقال فولجنس كاييشيما بعد 20 عاما من الفرار يضمن أنه سيواجه العدالة أخيرًا على جرائمه المزعومة.

في السنوات الأخيرة، اشتكى المدعي العام لـ IRMCT من عدم تعاون سلطات جنوب إفريقيا، وتم هدر عدة فرص للإمساك بكاييشيما. لكن براميرتز أشاد يوم الخميس بتعاون ودعم حكومة جنوب إفريقيا.

يُزعم أن كايشيما دبر قتل أكثر من 2000 لاجئ من التوتسي - النساء والرجال والأطفال والمسنين - في كنيسة نيانج الكاثوليكية خلال الإبادة الجماعية. واعتبر فارا من وجه العدالة منذ عام 2001.

بدأت أعمال العنف في رواندا في 7 نيسان ابريل حتى منتصف تموز/يوليو حيث ارتكب قادة متطرفون من جماعة الهوتو التي تعتبر أغلبية في رواندا فظائع ارتقت لإبادة جماعية قضت على 75% من التوتسيين في رواندا فقد قتل في مائة يوم نحو 800 ألف شخص وتعرضت الآلاف من النساء للاغتصاب.