رسميا الأكاديمية الملكية للصيدلة في كاتالونيا تعين عالمة الأحياء المغربية جنان الزواقي عضوا مناظرا

التعيين هو الأول من نوعه لامرأة مغربية وإفريقية، وهي أول مغربية وإفريقية تحصل على وسام الامتياز من جامعة غرناطة.

عينت المغربية جنان الزواقي، المتخصصة في علم الأحياء الطبي وعلم الوراثة للإنجاب بمساعدة طبية، كعضو أكاديمي مناظر في الأكاديمية الملكية للصيدلة بكاتالونيا، وهو الأول من نوعه لامرأة مغربية وإفريقية، وهي أول مغربية وإفريقية تحصل على وسام الامتياز من جامعة غرناطة.

وقالت الزواقي، وهي مديرة لمختبر متخصص في الإنجاب الطبي والبيولوجيا الجزيئية بتطوان، إنه "في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشاروباء كورونا وحفاظا على صحة المواطنين، اعتمدت السلطات المغربية إجراءات وقائية، لاسيما الحجر الصحي والاقتناء السريع للكمامات الواقية وأجهزة التنفس وتلقيح غالبية المواطنين"، واضافت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الانتماء إلى هذه المؤسسة المرموقة هو تشريف كبير ومصدر فخر لي وللمرأة المغربية وللمملكة، وفي الوقت نفسه مسؤولية كبرى أتمنى أن أكون في مستواها".

وأعربت الزواقي عن سعادتها "الغامرة لكونها أول مغربية وإفريقية تنضم، كعضو رسمي، لمؤسسة مرموقة، مثل الأكاديمية الملكية للصيدلة في كاتالونيا، وبالتالي المساهمة في إشعاع صورة بلدي بالخارج".

وتعتبر جنان الزواقي، المتحدرة من مدينة تطوان(شمالي المغرب)، حاصلة على دكتوراه في الصيدلة، متخصصة في علم الأحياء الطبي، وعلم الوراثة للإنجاب بمساعدة طبية،