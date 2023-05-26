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السودان: وزارة الدفاع تدعو المتقاعدين والقادرين على حمل السلاح للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية من أجل تسليحهم

i24NEWS - AFP

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تم التقاط صور لدراجات نارية محترقة على طريق جنوب الخرطوم في 25 مايو 2023. خفت حدة القتال في السودان ،
AFPتم التقاط صور لدراجات نارية محترقة على طريق جنوب الخرطوم في 25 مايو 2023. خفت حدة القتال في السودان ،

"المحالين إلى التقاعد في القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينا لأنفسهم وحرماتهم"

دعت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الجمعة، "المحالين إلى التقاعد في القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم"مشيرة إلى أن "حرب المدن لا حدود زمنية لها، وأن التمرد يعتمد على المواطنين كدروع بشرية"واتهمت الوزارة الدعم السريع "بنهب مقرات أممية، وتنفيذ اعتداءات على سفارات عربية وأجنبية".

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يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل المعارك العنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في اليوم الرابع من وقف لإطلاق النار أعلن الوسطاء الجمعة أنه يشهد "تحسنا ملحوظا"كما جاء وسط دعوات أميركية وسعودية للمضي قدماً في تنفيذ الالتزامات التي وافق عليها الجانبان في اتفاق جدة لوقف النار، بغية التوصل إلى حل.

وقال الوسطاء السعوديون والأميركيون في بيان، اليوم الجمعة، إن ذلك اليوم شهد "انتهاكات جسيمة" لوقف اطلاق النار من قبل الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وينص الاتفاق على "آلية للمراقبة" لكن حتى الآن لم يتم الاعلان عن اتخاذ أي إجراء بحق أحد الطرفين.

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ومنذ تفجر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان المنصرم، تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم. فيما سقط أكثر من 850 مدنيا وأصيب الآلاف.

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في حين انتشرت أعمال السلب والنهب في البلاد بسبب حالة الانفلات الأمني الذي يعاني منها السودان منذ بد الأزمة وبفعل الاشتباكات بين أقوى قوتين عسكريتين فيها. في ما لم تصمد عشرات الهدن السابقة إلا أن كافة الآمال علقت حالياً على الهدنة الأخيرة، لاسيما أن الطرفين وقعا عليها بعدما أدركا ألا حل إلا بالحوار وألا نصر قريباً لأي طرف، وفق الأمم المتحدة.

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